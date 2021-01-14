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Четырехдневная рабочая неделя для женщин: быть ли не быть?

Каждый третий мужчина считает, что уж если вводить 4-дневную рабочую неделю, то для всех. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила ввести 4-дневную рабочую неделю для женщин. Эту инициативу поддерживает каждый четвертый россиянин (26%). 3 из 10 опрошенных считают, что четырехдневку нужно вводить для всех. 24% респондентов считают, что сокращенная рабочая неделя не нужна никому.

Мужчины идею московского омбудсмена поддерживают в 2 раза реже женщин: 17 и 35% соответственно. Сильный пол чаще ратует за введение 4-дневной недели для всех (34 и 25%).

Больше всего же тех, кто выступает за равноправие, — среди молодежи до 24 лет: 39% считают, что сокращенную рабочую неделю нужно внедрять для всех.

Противников 4-дневной недели больше всего среди россиян с доходом от 80 тыс. руб.: каждый третий считает, что такой график работы не нужен никому.

13 март 07:24 | : Будни

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