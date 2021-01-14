134 случаев заражения COVID в Поморье за сутки

По последней информации регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории области выздоровели от ковида 196 человек.
А вот среди заболевших…
- 76 архангелогородцев;
- 23 северодвинца (9 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 15 жителей Коряжмы;
- 4 жителя Устьянского района;
- по 3 новых случая выявлено в Няндомском и Приморском районах;
- по 2 — в Котласе и Холмогорском районе;
- по 1 — в Новодвинске, а также в Вельском, Верхнетоемском, Котласском, Коношском и Пинежском районах.