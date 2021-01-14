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134 случаев заражения COVID в Поморье за сутки

По последней информации регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории области выздоровели от ковида 196 человек.

А вот среди заболевших…

  • 76 архангелогородцев; 
  • 23 северодвинца (9 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 15 жителей Коряжмы; 
  • 4 жителя Устьянского района; 
  • по 3 новых случая выявлено в Няндомском и Приморском районах; 
  • по 2 — в Котласе и Холмогорском районе; 
  • по 1 — в Новодвинске, а также в Вельском, Верхнетоемском, Котласском, Коношском и Пинежском районах.

 

25 февраль 17:19 | : Будни

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