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В Кенозерье открылся волонтерский сезон

22 февраля стартует первый в этом году добровольческий проект Кенозерского национального парка. В нём участвуют жители Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга и Алтайского края, один из волонтёров проживает за границей — в Женеве.

Помощники переведут в письменный вид диктофонные записи с воспоминаниями старожилов Кенозерья о связанных с верой событиях и обычаях. Эти записи понадобятся для создания экспозиции в церкви святых Апостолов Петра и Павла в деревне Морщихинской.

Добровольцы будут работать прямо из дома. Ещё два проекта «на удалёнке» запланированы в июне.

Планируется провести и традиционные очные волонтёрские выезды. В мае добровольцы будут «обуючивать» гостевой дом. Параллельно другая группа расширит настилы, установит поручни, дополнительные ступеньки и перила для людей с ограниченными возможностями здоровья на популярном туристическом маршруте «Тропа муравейников». Помощь в обустройстве экологической тропы потребуется и в национальном парке «Онежское Поморье». Волонтёрский десант высадится там в середине июня. Тем временем в Кенозерье будут ждать хозяйственных людей, которые присоединятся к строительству беседки и ремонту здания, где скоро разместится музей.

В июле сотрудникам Кенозерского парка понадобится усиление для проведения сенокоса, а на август запланированы противоаварийные работы в часовне во имя Святителя и Чудотворца Николая в деревне Горбачиха. Также в конце лета добровольцы будут помогать на ферме. Завершится сезон в сентябре традиционным проектом «Часовенный рай», участники которого внесут вклад в сохранение кенозерских часовен.

Приём анкет от желающих стать волонтёрами продолжается.

22 февраль 08:52 | : Будни

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