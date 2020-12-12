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8% россиян хотят продолжения 23 февраля

Только каждый двенадцатый работающий россиянин возьмет несколько дней отгулами или в счет отпуска, чтобы продлить отдых на 23 февраля. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных россиян.

Выходные на День защитника Отечества в этом году продлятся с 21 по 23 февраля и 8% работающих граждан продлят их отпусками и отгулами. Причем женщины стремятся увеличить отдых на 23 февраля чуть чаще мужчин: 10 и 8% соответственно. Однако большинство россиян (69%) не станет продлевать выходные дни. Каждый десятый пока не определился. 13% работают по сменному графику.

22 февраль 08:50 | : Будни

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