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Архангельская прокуратура заинтересовалась качеством продаваемой питьевой воды

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой организованы проверки соблюдения законодательства при добыче, производстве, транспортировке и реализации питьевой воды.

Установлено, что на поднадзорной территории деятельность в указанной сфере осуществляют 7 организаций, в том числе часть из них эксплуатирует участки недр для добычи подземных вод.

Прокуратурой осуществлены выезды в данные организации и отборы проб готовой продукции для оценки ее качества на соответствие установленным требованиям.

Проверочные мероприятия продолжаются.

 

15 февраль 11:52 | : Будни

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