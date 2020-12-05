Архангельская прокуратура заинтересовалась качеством продаваемой питьевой воды

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой организованы проверки соблюдения законодательства при добыче, производстве, транспортировке и реализации питьевой воды.
Установлено, что на поднадзорной территории деятельность в указанной сфере осуществляют 7 организаций, в том числе часть из них эксплуатирует участки недр для добычи подземных вод.
Прокуратурой осуществлены выезды в данные организации и отборы проб готовой продукции для оценки ее качества на соответствие установленным требованиям.
Проверочные мероприятия продолжаются.