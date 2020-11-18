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В Архангельской области суточная заболеваемость COVID упала ниже отметки 200

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья заболели ковидом 199 человек.

«География»:

  • 70 архангелогородцев; 
  • 33 северодвинца (7 из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА); 
  • 23 жителя Онежского района; 
  • 16 новых случаев выявлено в Котласе и Котласском районе (11 и 5 случаев соответственно); 
  • по 10 — в Верхнетоемском и Коношском районах; 
  • 8 — в Устьянском районе; 
  • по 7 — в  Мирном и Вельском районе; 
  • 6 — в Холмогорском районе; 
  • 4 — в Ленском; 
  • по 1 — в Новодвинске, а также в Красноборском, Лешуконском, Плесецком и Шенкурском районах.

Выздоровели 194.

11 февраль 12:28 | : Будни

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