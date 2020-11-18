В Архангельской области суточная заболеваемость COVID упала ниже отметки 200

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья заболели ковидом 199 человек.
«География»:
- 70 архангелогородцев;
- 33 северодвинца (7 из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
- 23 жителя Онежского района;
- 16 новых случаев выявлено в Котласе и Котласском районе (11 и 5 случаев соответственно);
- по 10 — в Верхнетоемском и Коношском районах;
- 8 — в Устьянском районе;
- по 7 — в Мирном и Вельском районе;
- 6 — в Холмогорском районе;
- 4 — в Ленском;
- по 1 — в Новодвинске, а также в Красноборском, Лешуконском, Плесецком и Шенкурском районах.
Выздоровели 194.