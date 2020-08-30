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К списку ковидных в Архангельской области добавился 241 человек

По сводке регионального оперштаба, вчера на территории Поморья поставлен диагноз коронавирус еще 241 человеку.

География распространения:

  • 41 архангелогородец; 
  • 31 житель Шенкурского района; 
  • по 23 новых случая выявлено в Коряжме и Мезенском районе; 
  • 22 — в Плесецком районе; 
  • 20 — в Онежском; 
  • по 12 — в Лешуконском и Пинежском районах; 
  • 9 — в Няндомском районе; 
  • 8 — в Котласе и Котласском районе (1 и 7 случаев соответственно); 
  • 7 — в Приморском районе; 
  • по 6 — в Новодвинске и Верхнетоемском районе; 
  • 5 — в Ленском районе; 
  • 4 — в Коношском; 
  • по 3 — в Вельском и Устьянском районах; 
  • 2 — в Северодвинске (сотрудники предприятий, которые обслуживаются в ФМБА); 
  • по 1 — в Мирном и Виноградовском районе.

Кроме того, в статистику включены два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Архангельской области, вернувшегося из поездки в Турцию и у жителя НАО, прибывшего в Поморье.

Выздоровели 146.

02 февраль 13:43 | : Будни

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