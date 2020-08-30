К списку ковидных в Архангельской области добавился 241 человек

По сводке регионального оперштаба, вчера на территории Поморья поставлен диагноз коронавирус еще 241 человеку.
География распространения:
- 41 архангелогородец;
- 31 житель Шенкурского района;
- по 23 новых случая выявлено в Коряжме и Мезенском районе;
- 22 — в Плесецком районе;
- 20 — в Онежском;
- по 12 — в Лешуконском и Пинежском районах;
- 9 — в Няндомском районе;
- 8 — в Котласе и Котласском районе (1 и 7 случаев соответственно);
- 7 — в Приморском районе;
- по 6 — в Новодвинске и Верхнетоемском районе;
- 5 — в Ленском районе;
- 4 — в Коношском;
- по 3 — в Вельском и Устьянском районах;
- 2 — в Северодвинске (сотрудники предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
- по 1 — в Мирном и Виноградовском районе.
Кроме того, в статистику включены два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Архангельской области, вернувшегося из поездки в Турцию и у жителя НАО, прибывшего в Поморье.
Выздоровели 146.