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Из Архангельска прямым рейсом в Апатиты - теперь это реальность

Столица Поморья и заполярный город Апатиты будут ближе – с 18 февраля авиакомпания «Северсталь» начинает осуществлять прямые рейсы из Архангельска в Апатиты на комфортабельных 50-ти местных самолетах Bombardier CRJ 200.

Воспользоваться услугами авиакомпании по этому направлению можно по понедельникам и четвергам. Прибытие самолета из Апатит в Архангельск планируется в 12:05, а вылет обратно в Заполярье в 12:50.  Время в пути составит 55 минут.

Город Апатиты находится между Хибинскими горами и озером Имандра. Хибины, которые расположены всего в 21 км от города, очень популярны среди горнолыжников и сноубордистов.

С 1 октября 2020 года по 30 апреля 2021 года на всех регулярных рейсах ООО «Авиапредприятие «Северсталь» разрешен бесплатный провоз 1 места горнолыжного/сноубордического снаряжения в чехле весом до 12 кг (подробности уточняйте на сайте авиакомпании).

Кроме того, авиакомпания «Северсталь» дважды в неделю выполняет регулярные рейсы из Архангельска в Мурманск.

Продажи уже открыты. Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте авиакомпании severstal-avia.ru.

Бронирование билетов (касса аэропорт Череповец):

+7 (8202) 675-226, +7 (8202) 64-64-01, tickets@severstal-avia.com

Телефон авиакассы аэропорта Архангельск (Талаги): 8 (8182) 631320.

29 январь 11:14 | : Будни

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