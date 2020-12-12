Из Архангельска прямым рейсом в Апатиты - теперь это реальность

Столица Поморья и заполярный город Апатиты будут ближе – с 18 февраля авиакомпания «Северсталь» начинает осуществлять прямые рейсы из Архангельска в Апатиты на комфортабельных 50-ти местных самолетах Bombardier CRJ 200.
Воспользоваться услугами авиакомпании по этому направлению можно по понедельникам и четвергам. Прибытие самолета из Апатит в Архангельск планируется в 12:05, а вылет обратно в Заполярье в 12:50. Время в пути составит 55 минут.
Город Апатиты находится между Хибинскими горами и озером Имандра. Хибины, которые расположены всего в 21 км от города, очень популярны среди горнолыжников и сноубордистов.
С 1 октября 2020 года по 30 апреля 2021 года на всех регулярных рейсах ООО «Авиапредприятие «Северсталь» разрешен бесплатный провоз 1 места горнолыжного/сноубордического снаряжения в чехле весом до 12 кг (подробности уточняйте на сайте авиакомпании).
Кроме того, авиакомпания «Северсталь» дважды в неделю выполняет регулярные рейсы из Архангельска в Мурманск.
Продажи уже открыты. Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте авиакомпании severstal-avia.ru.
Бронирование билетов (касса аэропорт Череповец):
+7 (8202) 675-226, +7 (8202) 64-64-01, tickets@severstal-avia.com
Телефон авиакассы аэропорта Архангельск (Талаги): 8 (8182) 631320.