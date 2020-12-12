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В СГМУ прошел ритуал освящения

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 23 января посетил Северный государственный медицинский университет. Владыка встретился с ректором вуза Любовью Горбатовой и совершил чин освящения.

После богослужения глава митрополии обратился к присутствующим с приветственным словом. Приводим полный текст архипастырского обращения.

- Уважаемая Любовь Николаевна, дорогие друзья, братья и сестры!

Сердечно приветствую всех вас в стенах этого уважаемого университета, где воспитаны многие поколения замечательных врачей! Мы собрались в продолжающиеся дни праздника Богоявления, Крещения Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.

В эти дни мы радуемся тому, что Господь Своим погружением в воды реки Иордан освятил всё водное естество. Крещенскую воду, освященную молитвой церковной, верующие люди весь год хранят в своих домах и через ее питие исцеляются не только от духовных, но даже и от физических недугов. Позволю себе процитировать известного всем медикам хирурга и ученого, святителя Луку (Войно-Ясенецкого). Он советовал пить святую воду как можно чаще. «Это самое лучшее и наиболее эффективное лекарство, — говорил всемирно известный профессор. — Это говорю не только как священник, но и как врач. Из моего опыта в медицине».

Мы знаем, что святыня требует к себе благоговейного отношения. Если человек дурно воспитан, если его сердце наполнено греховной скверной, а разум не в силах отличать добро от зла, никакая святыня не послужит ему во благо. Говоря об этом, очень радуюсь тому, что в нашем медицинском университете всегда уделялось большое внимание не только образованию, но и воспитанию студентов медиков. Работа врача — это не оказание медицинских услуг, как считают некоторые, а жертвенное высокое служение, поэтому образование медика напрямую связано с воспитанием его как целостной и зрелой личности. Могу свидетельствовать, что Церковь всегда с огромным уважением относилась к врачебной профессии, почитая целителей в лике святых. Современный врач, чтобы оставаться на высоте своего призвания и избегать цинизма и усталости, может опираться на нашу духовную традицию. Священнослужители всегда готовы оказывать поддержу тем, кто трудится на медицинском поприще.

Благодарю Вас, уважаемая Любовь Николаевна, и всех представителей профессорско-преподавательской корпорации за активность и искреннее неравнодушие ко многим инициативам Архангельской епархии! Надеюсь, что сотрудничество Церкви и Северного государственного медицинского университета, начавшееся не один десяток лет назад, будет продолжаться на благо всех северян. Призываю на всех Божие благословение и желаю здравия, крепости сил и долгоденствия!

Завершив приветствие, Его Высокопреосвященство благословил Любовь Николаевну образом Христа Спасителя и преподнес ей памятные подарки.

***

Напомним, что соглашение о сотрудничестве в социально-медицинском служении, духовно-нравственном просвещении и воспитательной работе Архангельская епархия и СГМУ подписали в 2004 году.

В университете проходят Войно-Ясенецкие чтения. В вузовских аудиториях проходят лекции известных священников и православных деятелей. Кроме того, на базе СГМУ проходят курсы сестер милосердия и православные богословские курсы.

(по материалам Архангельской епархии)

25 январь 09:16 | : Будни / Верую

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