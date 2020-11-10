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"Орлан" - поезд мечты до Онеги

Пригородные поезда РА-3 «Орлан», курсирующие с 7 сентября по маршруту Архангельск – Онега, а с 8 сентября – по маршруту Архангельск – Соломбалка, перевезли около 18,4 тыс. пассажиров (более 13 тыс. и 5,3 тыс. соответственно).

РА-3 «Орлан» отправляется из Онеги в Архангельск ежедневно, кроме воскресения, в обратном направлении – во все дни недели, кроме субботы. Организация перевозок рельсовыми автобусами между Архангельском и Онегой позволила пассажирам ездить без пересадок и преодолевать путь в 267 километров за 4 часа 59 минут.

Между Архангельском и Соломбалкой РА-3 курсируют по будням. Время в пути – 27 минут.

Для того чтобы пассажиры в поездке чувствовали себя комфортно, пассажирский салон «Орлана» оборудован электронными табло, системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, кнопками открытия дверей, герметичными межвагонными переходами, современными санитарными комплексами и светодиодным освещением. Для маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для посадки-высадки, места для кресел-колясок и специальное оборудование в санитарном узле. Эти рельсовые автобусы разработаны специально для курсирования по пригородным маршрутам на неэлектрифицированных участках железных дорог.

Подробную информацию о графиках движения пригородных поездов и изменениях в расписании, а также назначении и отмене поездов можно узнать в Едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный), на сайте ОАО «РЖД», с помощью интернет-сервиса «РЖД Пассажирам», на сайте компании-перевозчика sevppk.ru, на стендах, расположенных на вокзалах и станциях АО «СППК».

 

***

В поездах производятся все противоэпидемические мероприятия для обеспечения безопасности пассажиров.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течении всей поездки.

12 январь 18:15 | : Будни

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