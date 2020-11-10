Последние данные по COVID в Поморье: +239

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Архангельской области подхватили коронавирус еще 239 человек.
Среди которых:
- 53 архангелогородца;
- по 31 новому случаю выявлено в Северодвинске (двое из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА) и Коношском районе;
- по 22 — в Вельском и Плесецком районах;
- 19 — в Каргопольском районе;
- 15 — в Вилегодском;
- 12 — в Мирном;
- 9 — в Котласе и Котласском районе (8 и 1 случай соответственно);
- 7 — в Приморском районе;
- 6 — в Холмогорском;
- 4 — в Новодвинске;
- 3 — в Мезенском районе;
- 2 — в Онежском;
- по 1 — в Красноборском и Шенкурском районах.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из Турции.
Выздоровели 515.