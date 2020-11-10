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Последние данные по COVID в Поморье: +239

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Архангельской области подхватили коронавирус еще 239 человек.

Среди которых:

  • 53 архангелогородца; 
  • по 31 новому случаю выявлено в Северодвинске (двое из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА) и Коношском районе; 
  • по 22 — в Вельском и Плесецком районах; 
  • 19 — в Каргопольском районе; 
  • 15 — в Вилегодском; 
  • 12 — в Мирном; 
  • 9 — в Котласе и Котласском районе (8 и 1 случай соответственно); 
  • 7 — в Приморском районе; 
  • 6 — в Холмогорском; 
  • 4 — в Новодвинске; 
  • 3 — в Мезенском районе; 
  • 2 — в Онежском; 
  • по 1 — в Красноборском и Шенкурском районах.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из Турции.

Выздоровели 515.

12 январь 13:33 | : Будни

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