В архангельских фекалиях коронавирус не обнаружен

Такой позитивной новостью поделился с журналистами региональный оперативный штаб по контролю за пандемией.
«На 11 января отобрано и исследовано 29 проб сточных вод на канализационных очистных сооружениях, 185 — на объектах розничной торговли, 280 — на объектах транспортной инфраструктуры, и десять смывов на других объектах (гостиницы и хостелы). По результатам лабораторных исследований в отобранных смывах и пробах возбудителя COVID-19 не выявили».
В целом же местное общество обеспокоено поисками новомодного британского штамма, напугавшего полмира.
Напомним, за время новогодних каникул суточное количество зараженных ковидом в регионе заметно снизилось… но даже оперштаб видит в этом, скорее, социальные и психологические причины – в череде праздников люди не заморачивались проверкой собственного здоровья.