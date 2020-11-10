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В архангельских фекалиях коронавирус не обнаружен

Такой позитивной новостью поделился с журналистами региональный оперативный штаб по контролю за пандемией.

«На 11 января отобрано и исследовано 29 проб сточных вод на канализационных очистных сооружениях, 185 — на объектах розничной торговли, 280 — на объектах транспортной инфраструктуры, и десять смывов на других объектах (гостиницы и хостелы). По результатам лабораторных исследований в отобранных смывах и пробах возбудителя COVID-19 не выявили».

В целом же местное общество обеспокоено поисками новомодного британского штамма, напугавшего полмира.

Напомним, за время новогодних каникул суточное количество зараженных ковидом в регионе заметно снизилось… но даже оперштаб видит в этом, скорее, социальные и психологические причины – в череде праздников люди не заморачивались проверкой собственного здоровья.

12 январь 08:02 | : Будни

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