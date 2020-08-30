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Определены герои 2020-го

Россияне выбрали героев нашего времени: в рейтинге благородных профессий с огромным отрывом лидируют медицинские работники. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Первое место в рейтинге благородных профессий занимает медицинский работник с 29% голосов россиян. На втором месте — учитель (10%). Третью строку рейтинга поделили спасатель и курьер (по 4%). Судя по комментариям респондентов, признательность сотрудникам служб доставки они осознали в период строгой самоизоляции.

3% россиян назвали благородной профессию строителя. Пожарный и военнослужащий — честные и самоотверженные профессии по мнению 2% россиян. Хотя волонтерство и нельзя назвать профессией, 2% опрошенных назвали благородством бескорыстную помощь нуждающимся. Среди других благородных профессий респонденты называли ветеринара, продавца, водителя, шахтера, сантехника, юриста, летчика, программиста, повара, инженера, космонавта и библиотекаря (23%).

По мнению 7% респондентов, благородство есть в каждой профессии. С тем же посылом еще 2% россиян считают, что уважения достойна работа дворника.

6% утверждают, что в настоящее время не существует благородных профессий.

Женщины чаще мужчин называли благородной профессию врача (35 и 24% соответственно), учителя (14 и 6%) и курьера (5 и 1%). Мужчины же чаще утверждали, что самая честная и самоотверженная профессия — это строитель: 5% против 1% среди женщин. Дворника в качестве благородной профессии также чаще указывали мужчины — 4 и 1% соответственно.

04 январь 08:28 | : Будни

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