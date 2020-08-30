Суточный прирост COVID в Поморье: +255

По сводке регионального оперштаба в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 361 человек за сутки. А всего с начала пандемии вылечились 37513 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 255 новых случаев COVID-19.
среди новых заболевших:
76 жителей г. Северодвинска (в том числе 48 – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
35 архангелогородцев;
29 новых случаев выявлено в Вельском районе;
26 — в г. Новодвинске;
по 25 – в Няндомском и Устьянском районах;
12 – в Вилегодском районе;
6 – в г. Котласе;
5 – в Плесецком районе;
4 – в Коношском;
по 3 – в Лешуконском и Приморском районах;
по 2 – в Каргопольском и Холмогорском р-нах;
по 1 – в городах Коряжме и Мирном.