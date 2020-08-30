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Суточный прирост COVID в Поморье: +255

По сводке регионального оперштаба в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 361 человек за сутки. А всего с начала пандемии вылечились 37513 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 255 новых случаев COVID-19.

среди новых заболевших:

76 жителей г. Северодвинска (в том числе 48 – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

35 архангелогородцев;

29 новых случаев выявлено в Вельском районе;

26 — в г. Новодвинске;

по 25 – в Няндомском и Устьянском районах;

12 – в Вилегодском районе;

6 – в г. Котласе;

5 – в Плесецком районе;

4 – в Коношском;

по 3 – в Лешуконском и Приморском районах;

по 2 – в Каргопольском и Холмогорском р-нах;

по 1 – в городах Коряжме и Мирном.

04 январь 07:18 | : Будни

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