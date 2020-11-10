Предновогодние новости с коронавирусного фронта Поморья: его всё меньше

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 427 человек. А всего с начала пандемии вылечились 36435 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 352 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
97 архангелогородцев;
53 жителя г. Северодвинска (9 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
49 жителей Вельского района;
33 – в г. Котласе и Котласском районе (27 и 6 случаев соответственно);
23 – в г. Новодвинске;
20 – в г. Мирном;
17 – в Коношском районе;
11 – в Устьянском;
9 – в Пинежском;
8 – в Плесецком;
6 – в Онежском;
5 – в Лешуконском;
по 4 – в Краснобрском и Няндомском районах;
по 3 – в Вилегодском и Виноградовском районах;
по 2 – в Шенкурском и Приморском районах;
по 1 – в г. Коряжме и Каргопольском р-не.
Кроме того, в новую статистику включен один завозной случай: коронавирус обнаружен у жителя области, вернувшегося из Республики Молдова.