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Предновогодние новости с коронавирусного фронта Поморья: его всё меньше

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 427 человек. А всего с начала пандемии вылечились 36435 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 352 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

97 архангелогородцев;

53 жителя г. Северодвинска (9 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

49 жителей Вельского района;

33 – в г. Котласе и Котласском районе (27 и 6 случаев соответственно);

23 – в г. Новодвинске;

20 – в г. Мирном;

17 – в Коношском районе;

11 – в Устьянском;

9 – в Пинежском;

8 – в Плесецком;

6 – в Онежском;

5 – в Лешуконском;

по 4 – в Краснобрском и Няндомском районах;

по 3 – в Вилегодском и Виноградовском районах;

по 2 – в Шенкурском и Приморском районах;

по 1 – в г. Коряжме и Каргопольском р-не.

Кроме того, в новую статистику включен один завозной случай: коронавирус обнаружен у жителя области, вернувшегося из Республики Молдова.

31 декабрь 16:25 | : Будни

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