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Информационно-аналитический портал
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«Если я заболею…». График работы медучреждений Архангельска в праздничные дни

Архангельская городская детская клиническая поликлиника

 

1, 7 января – нерабочие праздничные дни;
3, 10 января – выходные дни, выездные бригады по графику;
2, 4, 5, 6, 8 января – приём дежурного педиатра с 9:00 до 14:00 по адресу: проезд Приорова, д. 6. Приём вызовов на дом с 8:30 до 12:00 (тел. 60-85-45, 43-00-18);
2, 3, 4, 5, 6, 8 января – работа выездных бригад с осмотром заболевших, контактных COVID-19;
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 января – забор биологического материала (мазок из зева и носа) и доставка в дежурные лаборатории;
4, 8 января – работа клинико-диагностической лаборатории с 09:00 до 10:00;
4 января – работа рентген-кабинета с 9:00 до 13:00.

 

Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич

Суворова, 1:

Стационар – работает круглосуточно.

Поликлиника на ул. Гайдара, 3:

 

31 декабря – с 7:30 до 18:00;
2, 4, 5, 6, 8 января – с 9:00 до 12:00;
1, 3, 7, 10 января – выходные дни.
С 11 января – в обычном режиме.

Детская поликлиника (ул. Мира, 22)

31 декабря – с 9:00 до 17:00;
2, 4, 5, 6, 8, 9 января – с 9:00 до 12:00;
1, 3, 7, 10 января – выходные праздничные дни.
Работает дежурный педиатр.

 

Поликлиника (ул. Мира, 22)

 

31 декабря – с 7:30 до 18:00;
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января – с 9:00 до 12:00;
1, 7, 10 января – выходные дни.
Работает дежурный терапевт.

С 11 января в обычном режиме.
Выдача больничных листов будет организована 4 и 8 января с 9:00 до 12:00.

Телефон «Горячей линии»: 8 (8182) 20-80-01.

 

Архангельская городская клиническая больница №4

 

Поликлинические отделения:

 

1, 7 января – праздничные дни; 3, 10 января – выходные дни;
2, 4, 6, 8 января – режим работы по графику субботы с организацией приемов и обслуживания вызовов на дому участковыми врачами, приемов врачей-хирургов, акушеров-гинекологов, работой процедурных и перевязочных кабинетов, при необходимости с привлечением узких специалистов.

Диагностические отделения:

лаборатория – 2, 4, 6, и 8 января;
отделение функциональной диагностики, лучевой диагностики – 4, 8 января (в поликлинике №2 – 6 января);
женская консультация – 4, 6 января;
врачебная комиссия – 6 января.

Круглосуточный стационар: 3, 6 января с 9:00 до 16:00, остальные дни – дежурный врач.

 

Архангельская городская клиническая больница №6

Стационар работает круглосуточно.

Поликлиники №1 и 3:


1, 7, 10 января – выходные дни;
2, 4, 6 и 8 января – прием участковых терапевтов, участковых медицинских сестер, работу администраторов регистратуры и обслуживание вызовов на дому, режим работы по субботе;
6 и 8 января – выписка листков нетрудоспособности;
4 и 8 января – работа хирургического, процедурного кабинетов, кабинета выписки льготных лекарственных препаратов.

Детская поликлиника:
2, 4, 6 и 8 января – прием участковых педиатров, участковых медицинских сестер, работа администраторов регистратуры и обслуживание вызовов на дому, режим работы по субботе.

 

Женская консультация:
5 января – прием врача акушера-гинеколога, акушерки.

 

Архангельская городская клиническая больница №7

 

Поликлиника:
1, 3, 5, 7, 9 и 10 января – праздничные и выходные дни;
2, 4, 6 и 8 января – режим работы по графику субботы с организацией приемов участковыми педиатрами, участковыми терапевтами, с организацией оказания неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях.
Стационар работает в круглосуточном режиме.

 

Архангельская городская клиническая поликлиника №1

 

1 – выходной праздничный день;
2, 3, 4, 5 января – прием врача-терапевта участкового с 9:00 до 15:00, вызов врача на дом с 9:00 до 12:00;
6 января – прием врача-терапевта участкового с 9:00 до 15:00, вызов врача на дом с 9:00 до 12:00, прием врача хирурга и перевязочных кабинетов с 9:00 до 14:00, оториноларинголог с 9:00 до 14:00, офтальмолог с 9:00 до 14:00, прием врача гинеколога с 9:00 до 14:00. Работа кабинетов функциональной диагностики, флюорографии, лаборатории, процедурных кабинетов, выписки больничных листов, врачебной комиссии с 9:00 до 15:00;
7 января – выходной праздничный день;
8, 9 и 10 января – прием врача-терапевта участкового с 9:00 до 15.00, прием врача на дом с 9:00 до 12:00.

 

Архангельская городская клиническая поликлиника №2

 

1 и 7 января – праздничные нерабочие дни;
2, 3, 5, 9, 10 января – режим работы по графику субботы с 9:00 до 15:00, с организацией приемов и обслуживания вызовов на дому участковыми педиатрами, терапевтами, врачами общей практики, с организацией оказания неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях;
4, 8 января – режим работы по графику субботы с 9:00 до 15:00, с организацией приемов и обслуживания вызовов на дому участковыми педиатрами, терапевтами, врачами общей практики, приемов врачей-хирургов, с организацией оказания неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях;
6 января – режим работы по графику субботы с 9:00 до 15:00, с организацией приемов и обслуживания вызовов на дому участковыми педиатрами, терапевтами, врачами общей практики, приемы врачей-хирургов, детский прием врача-оториноларинголога, рентгенологического приема, клинической лаборатории, с организацией оказания неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях.

 

Архангельская детская стоматологическая поликлиника

 

31 декабря – с 7:30 до 19:00;
1, 2, 4, 6, 7 и 10 января – праздничные и выходные дни;
3, 5 и 8 января – режим работы по графику субботы с 9:00 до 15:00, с организацией приёмов врачами стоматологами-терапевтами, приёмов врачей-стоматологов хирургов.

 

Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника

 

Поликлиника на Сибиряковцев, 17:
31 декабря – сокращенный рабочий день с 8:00 до 13:00;
1 и 2 января – нерабочие праздничные дни;
3, 4, 6 и 9 января – по графику субботы с 9:00 до 15:00;
5, 7, 8, 10 января – нерабочие праздничные дни.

 

Стоматологическое отделение №1 (Вологодская, 17):
31 декабря – с 8:00 до 14:00;
3, 4 и 6 января – по графику субботы с 8:00 до 14:00.
Все остальные дни с 14:00 до 8:00 – оказание неотложной стоматологической помощи.

 

Отделение терапевтической и хирургической стоматологии (Воскресенская, 112):
31 декабря – сокращенный рабочий день с 8:00 до 13:00;
1, 2, 3, 4 и 5 января – выходные праздничные дни;
6 января – с 8:00 до 14:00 по графику субботы;
8, 9 и 10 января – выходные дни.

 

Стоматологическое отделение №2 (Папанина, 2):
31 декабря – сокращенный рабочий день с 8:00 до 13:00;
1 и 2 января – праздничные нерабочие дни;
3, 4, 6 и 9 января – с 8:00 до 14:00;
5, 7, 8 и 10 января – праздничные и выходные дни.

 

Архангельская клиническая психиатрическая больница

Стационар работает круглосуточно.
31 декабря – диспансерное отделение с 8:00 до 14:00.
4 и 8 января – прием во взрослом отделении врачом-психиатром, психиатром-наркологом и психотерапевтом с 9:00 до 12:30.
Комиссия водительская, на оружие и другие – 8 января с 9:00 до 12:00 (по предварительной записи).
Комиссия по психиатрическому освидетельствованию для работников с вредными условиями труда (Постановление Правительства РФ № 695) возобновит работу с 11 января.
Кабинет анонимных платных услуг и освидетельствования на состояние опьянения – круглосуточно, без выходных.
Справки по телефону +7 (931) 408-35-01 с 9:00 до 12.30.

 

Архангельский клинический родильный дом имени К.Н. Самойловой

Стационар – в обычном режиме.
Женская консультация: 4, 8 января – с 9:00 до 14:00.

 

Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер

 

31 декабря – с 9:00 до 14:00;
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 января – праздничные дни;
5 января – с 9:00 до 14:00;
9 января – с 9:00 до 14:00;
10 января – выходной день;
11 января – с 8:00 до 20:00.

 

Архангельская станция переливания крови

 

31 декабря – санитарный день;
1, 2, 3, 4 января – праздничные выходные дни;
5 января – прием доноров в обычном режиме по предварительной записи;
6, 7, 8, 9, 10 января – выходные дни.
Запись на дотацию – с 14.00 до 15.30 в будни. Архангельск: +7 (8182) 27-64-45 и +7 (8182) 24-84-34; Вельск: +7(953)937-65-78; Котлас: +7(81837) 2-04-72.

 

Архангельская клиническая офтальмологическая больница

 

«Центр зрения»: 5 и 6 января – с 9.00 до 15.00. Предварительная запись по тел: 8 (8182)-68-37-02, 68-31-06, 8- 921-082-07-71.

Консультативно-диагностическая поликлиника, офтальмологический детский дневной стационар, центр амбулаторной хирургии – не работают с 31 декабря по 10 января;

Неотложная медицинская помощь оказывается круглосуточно в кабинете неотложной помощи приёмного отделения, тел. 8 (8182) 68-38-03.

Стационар – круглосуточно.

 

Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова

 

Прием пациентов по экстренным показаниям – круглосуточно.
Плановая госпитализация – с 11 января.
Отделение восстановительного лечения, медико-генетическая консультация, центр амбулаторной хирургии, дневной стационар педиатрического профиля, областной центр сурдологии и слухопротезирования и поликлиника приступают к работе 11 января.
4 и 8 января – консультативный прием ЛОР-врачей по оказанию неотложной помощи пациентам с ЛОР-патологией.  

30 декабрь 11:46 | : Будни

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