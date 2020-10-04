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Госавтоинспекция Архангельска: Гражданин, останови пьяного убийцу за рулем!

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения приводит к трагическим последствиям. Нетрезвые водители являются одной из наиболее актуальных угроз безопасности дорожного движения.

 

Зачастую дорожные происшествия с участием водителей в состоянии опьянения приводят к страшным последствиям: гибели людей и травматизму.

 

За управление транспортным средством в состоянии опьянения либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель подвергается административному наказанию в виде лишения права управления на срок до двух лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В случае если ДТП произошло со смертельным исходом либо тяжкими телесными повреждениями, состояние опьянения является отягчающим обстоятельством, и, согласно статье 264 УК РФ, наказание будет более суровым – вплоть до 15 лет лишения свободы.

 

Госавтоинспекция Архангельской области обращается к жителям региона! Если вы стали свидетелем того, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, не оставайтесь равнодушными и сообщите данную информацию любым удобным способом:

 

В единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112;

- В дежурную часть территориального подразделения ОВД (в Архангельске по телефонам: 41-27-44, 69-08-03);

- Воспользовавшись интернет-ресурсом «Сообщи о пьяном водителе» в социальной сети «ВКонтакте». Для этого требуется написать сообщение, в котором необходимо указать марку автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет и направление движения объекта. Отправленное сообщение сразу же поступает в дежурную часть, после чего информация незамедлительно передается нарядам дорожно-патрульной службы ГИБДД.  

26 декабрь 08:40 | : Будни

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