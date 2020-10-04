Госавтоинспекция Архангельска: Гражданин, останови пьяного убийцу за рулем!

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения приводит к трагическим последствиям. Нетрезвые водители являются одной из наиболее актуальных угроз безопасности дорожного движения.
Зачастую дорожные происшествия с участием водителей в состоянии опьянения приводят к страшным последствиям: гибели людей и травматизму.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель подвергается административному наказанию в виде лишения права управления на срок до двух лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
В случае если ДТП произошло со смертельным исходом либо тяжкими телесными повреждениями, состояние опьянения является отягчающим обстоятельством, и, согласно статье 264 УК РФ, наказание будет более суровым – вплоть до 15 лет лишения свободы.
Госавтоинспекция Архангельской области обращается к жителям региона! Если вы стали свидетелем того, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, не оставайтесь равнодушными и сообщите данную информацию любым удобным способом:
В единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112;
- В дежурную часть территориального подразделения ОВД (в Архангельске по телефонам: 41-27-44, 69-08-03);
- Воспользовавшись интернет-ресурсом «Сообщи о пьяном водителе» в социальной сети «ВКонтакте». Для этого требуется написать сообщение, в котором необходимо указать марку автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет и направление движения объекта. Отправленное сообщение сразу же поступает в дежурную часть, после чего информация незамедлительно передается нарядам дорожно-патрульной службы ГИБДД.