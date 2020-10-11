За сутки в Поморье коронавирус подхватили 394 человека

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Архангельской области ковид поразил 394 северянина.
Среди тех, кому не повезло:
- 110 архангелогородцев;
- 92 жителя Северодвинска (17 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 27 жителей Котласа и Котласского района (21 и шесть новых случаев соответственно);
- 25 новых случаев выявлено в Коряжме;
- 19 — в Каргопольском районе;
- 18 — в Новодвинске;
- 17 — в Вельском районе;
- по 14 — в Холмогорском и Коношском районах;
- по 13 — в Плесецком и Устьянском районах;
- 11 — в Пинежском районе;
- 6 — в Вилегодском;
- по 5 — в Ленском и Красноборском районах;
- по 2 — в Онежском и Приморском;
- один — в Лешуконском районе.