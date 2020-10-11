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За сутки в Поморье коронавирус подхватили 394 человека

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Архангельской области ковид поразил 394 северянина.

Среди тех, кому не повезло:

  • 110 архангелогородцев; 
  • 92 жителя Северодвинска (17 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 27 жителей Котласа и Котласского района (21 и шесть новых случаев соответственно); 
  • 25 новых случаев выявлено в Коряжме; 
  • 19 — в Каргопольском районе; 
  • 18 — в Новодвинске; 
  • 17 — в Вельском районе; 
  • по 14 — в Холмогорском и Коношском районах; 
  • по 13 — в Плесецком и Устьянском районах; 
  • 11 — в Пинежском районе; 
  • 6 — в Вилегодском; 
  • по 5 — в Ленском и Красноборском районах; 
  • по 2 — в Онежском и Приморском; 
  • один — в Лешуконском районе.
20 декабрь 14:39 | : Будни

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