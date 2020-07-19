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Список «коронованных» в Архангельской области увеличился на 124

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 86 человек. Всего с начала пандемии вылечились 10 546 жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 124 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за пандемией.

Среди новых заболевших:

58 архангелогородцев;

27 жителей Котласского района;

8 новых случаев зафиксировано в Плесецком районе;

7 – в Северодвинске;

по 3 – в Красноборском, Вельском, Вилегодском и Пинежском районах;

по 2 – в Коряжме, Няндомском и Коношском районах;

по одному – в Новодвинске, Мирном, а также в Приморском, Виноградовском и Онежском районах.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя Ярославля, завернувшего в Поморье.

26 сентябрь 20:49 | : Будни

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