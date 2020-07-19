Список «коронованных» в Архангельской области увеличился на 124

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 86 человек. Всего с начала пандемии вылечились 10 546 жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 124 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за пандемией.
Среди новых заболевших:
58 архангелогородцев;
27 жителей Котласского района;
8 новых случаев зафиксировано в Плесецком районе;
7 – в Северодвинске;
по 3 – в Красноборском, Вельском, Вилегодском и Пинежском районах;
по 2 – в Коряжме, Няндомском и Коношском районах;
по одному – в Новодвинске, Мирном, а также в Приморском, Виноградовском и Онежском районах.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя Ярославля, завернувшего в Поморье.