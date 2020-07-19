Внутри РПЦ возникло недопонимание по вопросу искусственного оплодотворения

Изменение общецерковной позиции по вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) пока преждевременно, нужно вначале дождаться получения однозначных научных данных относительно последствий ЭКО, заявил новый председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов в первом интервью РИА Новости после назначения.
Отец Федор занял пост главы патриаршей комиссии, по решению Священного Синода Русской Православной Церкви, в конце августа. До этого комиссию возглавлял протоиерей Димитрий Смирнов.
Ранее стало известно, что Русская Церковь может уточнить свою позицию по ЭКО с учетом новых технологий — некоторые варианты экстракорпорального оплодотворения могут быть приняты при определенных условиях как допустимые. По словам одного из авторов готовящегося документа в Межсоборном присутствии, священника Романа Тарабрина, разрабатываемый документ будет отражать отношение Церкви к ЭКО с учетом последних достижений и появившейся возможности не уничтожать так называемые лишние эмбрионы.
«Если предположить, что Церковь даст этическое одобрение методу ЭКО для бесплодных пар (даже в случае использования лишь одного эмбриона), получается, что мы подписываемся на чистом листе бумаги и серьезно рискуем. Мы не знаем подлинных последствий, которые проявятся спустя десятилетия», — сказал отец Федор.
Он напомнил, что первый ребенок родился с помощью ЭКО лишь в 1978 году, а в СССР — в 1986 году.
«На мой взгляд, какое-либо изменение позиции Церкви возможно лишь тогда, когда хотя бы научное сообщество получит более-менее полную картину последствий использования экстракорпорального оплодотворения. До сих пор не разработана — и я думаю, не случайно — единая система оценки как эффективности, так и безопасности различных вспомогательных репродуктивных технологий с ведением единых регистров таких пациентов. По крайней мере, нет общедоступных и объективных данных, а не данных лоббистов данной технологии. Наоборот, многие ученые высказывают серьезную обеспокоенность последствиями ЭКО», — отметил священник.
По его словам, вмешательство в естественный процесс зачатия «может индуцировать трудно тестируемые, сложные и далеко идущие изменения в генетическом материале потомства». Собеседник агентства задался вопросом, готова ли сейчас Церковь «взять на себя моральную ответственность за сохранение и воспроизводство факторов нарушения здоровья потомства, а самое печальное, за передачу последующим поколениям мужского и женского бесплодия?»
Полемизируя со сторонником корректировки позиции Церкви священником Романом Тарабриным, глава патриаршей комиссии сослался на «данные авторитетных российских ученых», согласно которым, число детей с врожденной патологией сильно разнится среди тех, кто рожден с помощью ЭКО и зачатых естественным образом.
«Более 70% детей, зачатых с помощью ЭКО, имеют нарушения в развитии. Это позиция Союза педиатров России, глава которого, ученый с мировым именем, академик Александр Баранов, неоднократно заявлял об опасности ЭКО как для здоровья женщин, так и для здоровья детей, зачатых таким образом. <...> Согласно данным финских исследователей, приведенным в документе "О состоянии здоровья детей, родившихся в результате использования вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе ЭКО", смертность среди ЭКО-детей оказалась в два раза выше, в сравнении с результатами в популяции», — сообщил священнослужитель.
Говоря о том, может ли Церковь с богословской и нравственной позиции одобрить какой-либо из видов ЭКО, отец Федор призвал «быть предельно осторожными и не спешить».
(по материалам Архангельской епархии)