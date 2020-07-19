Память о Михайло-Архангельском монастыре сохранится для потомков

На месте, где располагался монастырь – в районе сквера у жилых домов №6 к.1 и №4 к.1 на набережной Северной -Двины 19 сентября был отслужен молебен.
В этот день Православная Церковь отмечает День чуда Михаила Архангела в Хонех. В минувшую субботу иерей отец Сергий (Бычков) отслужил панихиду по усопшим и упокоенным на монастырском некрополе, который сейчас расположен под существующей жилой застройкой. В сквере собрались горожане, краеведы, представители науки и культуры.
- Сегодня состоялось знаковое событие – первое богослужение на месте монастыря, давшего имя городу Архангельску, после его разрушения в 1930-е годы. Это святое для Архангельска место оказалось осквернено в предшествующие годы. Историческая память города была выжжена, - отметила директор Центра изучения традиционной культуры Европейского Севера, доктор филологических наук, профессор САФУ Наталья Дранникова.
Церковь также особо чтит его 21 ноября, празднуя Собор Архистратига Михаила и всех сил бесплотных. Именно этот день традиционно отмечался как именины Архангельска, и накануне 20 ноября 15 лет назад епископом Тихоном (Степановым) на берегу Северной Двины был заложен новый Михайло-Архангельский кафедральный собор. Символично, что собор возведен на месте, где располагался памятник «Доблестным защитникам Советского Севера» - тем самым, что упразднили Михайло-Архангельский монастырь и в 1930 году его разрушили.
Необходимо подчеркнуть, что строительство ЖК «River Park» осуществляется за границами территории, где до начала 1930-х годов располагался Михайло-Архангельский монастырь. Иконографические материалы конца XIX века – первой половины XX века свидетельствуют об отсутствии каких-либо строений на углу ул. Архиерейской (ныне Урицкого) и набережной Северной Двины.
Еще в прошлом году краевед Олег Шульгин в своем исследовании «Как я искал собор Михаила Архангела» сопоставил фотографии Михайло-Архангельского монастыря, рукописный план 19-го века, немецкую аэрофотосъемку Архангельска 1942 года, а также современные фото города со спутника. В итоге получилась схема, наглядно свидетельствующая, что стройплощадка не затрагивает территорию, где располагались постройки монастыря. Что касается монастырского кладбища, то по мнению Олега Шульгина оно находилось во дворе нынешних пятиэтажных домов, стоящих вдоль набережной. «Вряд ли, при разрушении собора, кто-то заморачивался переносом древних могил. Скорее всего, стены разрушили, и обломки вместе с надгробными плитами вывезли», - пишет краевед.
К похожим выводам пришел известный архангельский краевед Сергей Некрасов. Опираясь на план 1-го квартала 1-й части Архангельска из «Квартальной книги 1828 года» он прямо указал: «Котлован начали рыть не на месте фундаментов монастырских построек и следов некрополя. Это место еще долго оставалось окраиной, и на плане хорошо видно, что между монастырскими постройками и улицей Архиерейской был пустырь. Пустырь здесь был и тогда, когда монастырь закрыли. Деревянные двухэтажные дома на этом пустыре были построены только при советской власти». Что касается кладбища, то Сергей Некрасов аргументировано доказал, что «монастырское кладбище находилось не между монастырем и Архиерейской улицей, где сейчас роют котлован, а на территории монастыря, рядом с собором. Когда в тридцатые годы снесли собор, тогда уничтожили и кладбище, и место это давно застроено».
По соглашению между группой «Аквилон» и Институтом археологии РАН - профильным федеральным научным учреждением, все земляные работы выполняются под наблюдением сотрудников института, а для выполнения работ на объекте привлекаются специалисты из Архангельска. Они также сделали привязку исторических планов монастыря к современной местности и проведенным археологическим раскопкам. Уточнено положение алтарной части фундамента Михайло-Архангельского собора - она расположена под пятиэтажным домом №4 к.1 на набережной Северной Двины. Под существующими жилыми домами на набережной локализовано монастырское кладбище. Это подтверждено и данными георадарного исследования, выполненного в августе прошлого года специалистами Всероссийского научно-исследовательского института Специальных методов исследования по благословению Архангельской и Холмогорской митрополии.
В итоге, результаты независимых друг от друга исследований, а также анализ фото- и картографических материалов по этой территории старого Архангельска, свидетельствуют, что ЖК «River Park» расположен за пределами участка, на котором располагался Михайло-Архангельского монастырь. Кроме того, в рамках соглашения с администрацией Архангельска о сотрудничестве по сохранению культурного наследия предусматривается продолжение археологических раскопок за пределами стройплощадки ЖК «River Park» - вдоль набережной Северной Двины как раз на территории где располагался Михайло-Архангельский монастырь. В последующем планируется ее благоустройство и создание здесь археологического парка. Возможно увековечивание памяти о монастыре сооружением поклонного креста и часовни в честь Архистратига Михаила.
Напомним, что участок на пересечении ул. Урицкого и набережной Северной Двины был приобретен Группой «Аквилон» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие застроенных территорий города Архангельска». Застройщик выполнил обязательства по расселению четырех деревянных аварийных домов, при этом пойдя навстречу их жителям, получившим в некоторых случаях благоустроенное жилье большей площади. Свыше половины всех квартир в строящемся жилом комплексе уже приобретено горожанами по договорам долевого участия в полном соответствии с 214-м федеральным законом. Сдача дома в эксплуатацию запланирована на 4-й квартал 2022 года. Всего новоселье здесь смогут справить более 400 семей.