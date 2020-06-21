88 новых ковидов в Архангельской области плюс 14 смертей

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья зарегистрированы 88 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Их география:
32 архангелогородца;
14 новых случаев зафиксировано в Котласском районе;
8– в Ленском районе;
по 7– в Северодвинске (трое из заболевших – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА) и Вилегодском районе;
5 - в Приморском районе;
по 2 - в Новодвинске, Мирном, а также в Красноборском, Онежском и Плесецком районах;
по одному – в Холмогорском районе и Коряжме.
Также в статистику включены три завозных случая: новая коронавирусная инфекция выявлена у троих местных жителей, отдыхавших в Турции.
Корме того, оперштаб разместил вот такое заявление: Состоялось заседание комиссии по анализу летальных случаев. По итогам рассмотрения 28 пакетов документов установлено, что 14 человек скончались от осложнений, полученных в результате заболевания новой коронавирусной инфекцией, 14 человек – от иных заболеваний. Ни слова в простоте…