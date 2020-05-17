Северодвинск: Там, где кушал ученик Игорь Скубенко

Ученики и педагоги школы № 23 приятно удивились, придя 1 сентября в школьную столовую. Сегодня она стала похожа на современное кафе. Причём не только дизайном.
- После полномасштабного преображения всех школьных пищеблоков и столовых в рамках проекта «Школьное питание», мы уже не выделяем крупные суммы на ремонт этих помещений. В основном, школы и комбинат школьного питания самостоятельно проводят поддерживающий ремонт и замену оборудования. Более масштабные работы проводим, как правило, в двух-трёх организациях. Так, этим летом относительно крупный ремонт затронул столовые прогимназии № 1, школ № 25 и 23, - пояснила заместитель главы Северодвинска по социальным вопросам Ирина Сахарова.
В пищеблоке школы № 23 возникли проблемы с системой вентиляции. Необходимо было также перенести зону буфета для увеличения количества посадочных мест, обновить потолки и стены.
В прошлом году, когда школа праздновала свой юбилей, педагоги обратились с этими проблемами к Игорю Скубенко, который, кстати, является её выпускником. Глава города дал соответствующее поручение управлению образования. Сегодня здесь стало современно, красиво и уютно.
Заместитель главы муниципалитета поинтересовалась системой организации питания учеников. Здесь, как и в других северодвинских школах, все начальные классы получают бесплатные горячие завтраки, а остальные школьники питаются в основном через накрытие.
Ирина Сахарова дала школьной администрации ряд поручений, выполнение которых усилит эффективность противоэпидемических мероприятий. Одно из них - нанести разметку на пол перед раздачей и буфетом. Необходимо также проинструктировать школьников о соблюдении социальной дистанции и контролировать её выполнение.
- Сегодня можно с уверенностью сказать, что управлению образования удалось создать безопасные и комфортные условия питания учащихся во всех школьных столовых. Завтра, в рамках рабочей поездки главы города, мы посмотрим, как организован процесс бесплатного питания в начальных классах и всех остальных учеников, - подвела итог Ирина Сахарова.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)