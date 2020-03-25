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В Онежском Поморье объявился лось с "бархатными" рогами (видео)

В национальном парке «Онежское Поморье» появилась HD-фотоловушка. Первое животное, попавшее в объектив новой камеры, — лось.

НD-фотоловушки национальному парку подарила компания МТС в рамках социально-экологического проекта «Место силы. Кенозеро».

Государственный инспектор, установивший камеру, Ярослав Степанов отметил, что качество видео превзошло все ожидания. Заснятое животное можно рассмотреть в мельчайших деталях.

«По видео можно чётко определить, что это самец с "бархатными" рогами. В этот период рога у животного покрыты бархатной кожей. В конце лета лоси обдирают кожу о деревья. Также заметно, что у лося повреждена задняя нога: возможно, эта рана — результат встречи с хищником», — рассказал старший государственный инспектор, охотовед ФГБУ «Национальный парк «Кенозеркий» Павел Футоран.

Ещё пять «лесных камер» от МТС, снимающие в высоком качестве, установлены в Кенозерском национальном парке. Первый «улов» с этих фотоловушек ожидается уже в этом месяце.

03 сентябрь 08:54 | : Будни

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