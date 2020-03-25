В Онежском Поморье объявился лось с "бархатными" рогами (видео)

В национальном парке «Онежское Поморье» появилась HD-фотоловушка. Первое животное, попавшее в объектив новой камеры, — лось.
НD-фотоловушки национальному парку подарила компания МТС в рамках социально-экологического проекта «Место силы. Кенозеро».
Государственный инспектор, установивший камеру, Ярослав Степанов отметил, что качество видео превзошло все ожидания. Заснятое животное можно рассмотреть в мельчайших деталях.
«По видео можно чётко определить, что это самец с "бархатными" рогами. В этот период рога у животного покрыты бархатной кожей. В конце лета лоси обдирают кожу о деревья. Также заметно, что у лося повреждена задняя нога: возможно, эта рана — результат встречи с хищником», — рассказал старший государственный инспектор, охотовед ФГБУ «Национальный парк «Кенозеркий» Павел Футоран.
Ещё пять «лесных камер» от МТС, снимающие в высоком качестве, установлены в Кенозерском национальном парке. Первый «улов» с этих фотоловушек ожидается уже в этом месяце.