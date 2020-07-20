Александр Цыбульский назвал себя «потенциальным пациентом»

— Я нас всех с этим поздравляю, потому что, поверьте, мы, как пациенты, а я сейчас не как даже глава региона, а как потенциальный пациент любой из ваших бригад говорю, что мы кровно заинтересованы, чтобы у вас было первоклассное оборудование.
Такие слова ВрИО губернатора Архангельской области произнес вчера на церемонии вручения медикам ключей от новых спецмашин. Это 15 реанимобилей самой современной комплектации.
— Они готовы к оказанию помощи детям от ноля до 18 лет и всем взрослым в любой ситуации — это реанимационные мероприятия, это любая дыхательная недостаточность, это любая сердечная недостаточность, это родовспоможение, если в полевых условиях, не дай бог, рожать придётся. Машины полностью оснащены и готовы к любым вызовам, - прокомментировала событие главврач областной клинической станции скорой медицинской помощи Валентина Низовцева.