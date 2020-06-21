"Поморский Апокалипсис"

Книги и иконы XVI – XX веков, старинные рукописи, монеты и фотографии — церковно-археологический кабинет Сийского монастыря за 16 лет пополнился почти двумя тысячами экспонатов. Собрание охватывает как многовековую историю обители, так и хронику ее возрождения в последние годы.
В августе 1992 года голые стены монастырских построек достались вновь назначенному настоятелю иеромонаху Трифону (Плотникову). Тогда же стала появляться основа современного собрания обители — многие паломники привозили в дар иконы, книги, богослужебные предметы и даже крестьянскую домашнюю утварь. Почти всё это представляет музейную ценность.
В 2004 году — к моменту создания церковно-археологического кабинета — уже была собрана внушительная коллекция, встал вопрос о систематизации и учетно-фондовой работе. В тот год в Архангельск из Коми прибыл Дмитрий Несанелис, который занял пост начальника информационного отдела администрации Архангельской области. С ним приехала и его жена Валентина Николаевна — профессиональный историк, археолог. Прежде они были прихожанами церкви села Ыб республики Коми. Настоятелем храма и духовником семьи был отец Трифон. Дружба продолжилась и в Сийском монастыре, игумен Трифон предложил Валентине Несанелис стать ученым секретарем церковно-археологического кабинета.
Стараниями Валентины Николаевны были обследованы архивы Архангельска и Вологды в поисках материалов по истории монастыря, начался учет церковных артефактов кабинета. Активное участие Валентина Николаевна приняла в подготовке и проведении фотовернисажей и различных выставок в Холмогорах, Архангельске и Северодвинске, посвященных истории монастыря.
За последние годы в ЦАКе собрано более двух тысяч экспонатов, не считая огромного количества современных фотографических материалов по истории обители. Уникальна коллекция книг, которые датируются XVI – XX веками. Среди них преобладают церковные старопечатные, но есть и рукописи, несколько книг принадлежали ранее библиотеке Антониево-Сийского монастыря и знаменитой архиерейской библиотеке в Холмогорах. Наибольшую ценность представляет рукописное Учительное Евангелие 1597 года, писанное иноком Антониево-Сийского монастыря Даниилом.
Большой вклад в создание коллекции книг и икон вносит и братия обители. Так, в 2014 году монастырь получил подарок от игумена Леонтия (Эйзенмана), сийского постриженика, который сейчас несет службу в храме одного из городов Германии. Он передал в монастырскую библиотеку 35 дореволюционных изданий, 15 из них — редкие книги кириллической печати XVII – XVIII веков. Есть и две рукописи, одна из которых 1787 года — это красочно иллюстрированный Апокалипсис поморского старообрядческого письма. Кроме того, игумен Леонтий пожертвовал обители 15 икон последних двух столетий. Все образы отреставрированы.
Монастырь активно сотрудничает с областной научной библиотекой имени Добролюбова. При содействии работников библиотеки 235 книг из собрания кабинета были занесены в федеральный и региональный реестры книжных памятников.
Собрание икон составляет около 250 предметов, в их числе в основном иконы ХVIII – ХIХ столетий, но есть и более древние. Среди них особо примечательны два образа: преподобного Антония Сийского с обителью в молении Святой Троице, начало XIX века, писана на Русском Севере, и икона XVI века Новгородской школы, на которой изображены предположительно святые воины-мученики. В пополнении коллекции церковно-археологического кабинета принял участие и Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский кремль», работники которого передали монастырю в 1997 году 18 икон XIX века.
Пополнилась коллекция кабинета и предметами, найденными во время археологических исследований на территории монастыря. Более 100 старинных монет обнаружено на раскопках фундамента несохранившегося настоятельского корпуса, а также на острове Дудница — месте пребывания основателя монастыря преподобного Антония Сийского.
В последние годы коллектив ЦАК особенно внимательно собирает материалы о подвижниках веры и благочестия, новомучениках и исповедниках Сийских ХХ века. Летом 2019 года Архангельское епархиальное братство передало монастырю находки с места гибели архимандрита Вениамина (Кононова) и иеромонаха Никифора (Кучина). Архимандрит Вениамин был настоятелем Сийской обители с 1912 по 1917 год. Затем три года управлял Спасо-Преображенским Соловецким монастырем. Летом 1926 года вместе с иеромонахом Никифором (Кучиным) поселился на Волкозере в лесах по течению реки Лодьмы, возле Архангельска. 17 апреля 1928 года оба монаха были сожжены заживо в своей избушке. Среди обретенных предметов фрагменты оплавившихся стеклянных сосудов, бутылочка для хранения елея, хозяйственная утварь, инструмент для ремонта медной и оловянной посуды.
Сложился опыт сотрудничества ЦАК с музеем изобразительных искусств, областным краеведческим музеем и другими культурными учреждениями. Специалисты из музейного сообщества помогают монастырю в атрибуции предметов старины.
В 2012 году работала выставка «Антониево-Сийский монастырь — 20 лет возрождения». В этом году подготовлена юбилейная экспозиция «Древности Сийской обители» в усадебном доме Екатерины Плотниковой. Выставка продлится до 15 сентября 2020 года.
Сегодня на основе церковно-археологического кабинета создается музей истории обители.
(по материалам Архангельской епархии)