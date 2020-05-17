Сохранить память: там, где убили монахов

Община архангельского храма Ксении Петербургской побывала на Волкоозере — месте мученической кончины последнего дореволюционного настоятеля Соловецкого монастыря архимандрита Вениамина (Кононова) и иеромонаха Никифора (Кучина).
Преподобномученики были заживо сожжены на Волкоозере в 1928 году, сегодня добраться до урочища крайне сложно, оно находится в труднодоступном месте в 60 километрах от Архангельска в северо-восточном направлении.
Часть пути паломники проехали на машине, затем около двух километров прошли пешком по лесной чаще. Палаточный лагерь путешественники разбили на берегу Волчьего озера, неподалеку от бывшего скита иноков.
На месте кончины новомучеников настоятель храма святой блаженной Ксении Петербургской священник Александр Дятлов совершил литию и молебен. Паломники обновили и покрасили крест и стоящий рядом стенд с иконой и молитвой святым Вениамину и Никифору. По словам отца Александра, вскоре они планируют установить таблички, указывающие путь от основной дороги к этому месту, чтобы найти его мог любой желающий.
«Мы не знаем, что уготовил нам Господь, что нас ждет дальше, но если будем хранить память об угодниках Божиих, надеемся, по их молитвам Господь не оставит и нас», — сообщается на страничке храма блаженной Ксении в соцсети.
Напомним, отец Александр с прихожанами регулярно совершают паломничество на Волкоозеро, в прошлом году они установили там стенд с иконой святых и сняли любительский фильм, посвященный памяти преподобномучеников Вениамина и Никифора.
Из жития преподобномучеников Вениамина и Никифора
К вечеру 17 апреля 1928 года — это был вторник Светлой седмицы — разбойники дошли до Волкозера. Вся келья была освещена изнутри — монахи совершали пасхальное богослужение.
Когда все молитвы были завершены и в доме погас свет, убийцы вплотную подошли к окнам; хорошо изучив внутреннее расположение комнаты, Иванов стал стрелять туда, где стояли кровати, чтобы попасть в монахов. Вскоре раздались стоны — и наступила тишина. Убийц, однако, обуял такой страх, что они не посмели зайти в келью и, остановившись в сенях, оттуда влезли на чердак: взяли несколько пар сапог, два дождевика, нижнее белье, носки, брюки, кусок черного брезента, голубой эмалированный чайник, набор рыболовных крючков и плотницкий инструмент. На чердаке же они нашли и посудину с керосином и решили сжечь монахов вместе с избушкой. Убийцы облили керосином стены и подожгли и тогда услышали, как изнутри кельи вновь раздались крики, священноиноки еще были живы.
9 июня 1928 года Степан Антонов, как обещал, приехал навестить пустынников, но обнаружил лишь сгоревшую келью и два обгоревших скелета.
Убийцы были вскоре арестованы; Иванов пытался оправдать преступление контрреволюционностью монахов, однако это ему не удалось, и суд приговорил убийц к десяти и восьми годам заключения.
(по материалам Архангельской епархии)