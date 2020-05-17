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Сохранить память: там, где убили монахов

Община архангельского храма Ксении Петербургской побывала на Волкоозере — месте мученической кончины последнего дореволюционного настоятеля Соловецкого монастыря архимандрита Вениамина (Кононова) и иеромонаха Никифора (Кучина).

Преподобномученики были заживо сожжены на Волкоозере в 1928 году, сегодня добраться до урочища крайне сложно, оно находится в труднодоступном месте в 60 километрах от Архангельска в северо-восточном направлении.

Часть пути паломники проехали на машине, затем около двух километров прошли пешком по лесной чаще. Палаточный лагерь путешественники разбили на берегу Волчьего озера, неподалеку от бывшего скита иноков.

На месте кончины новомучеников настоятель храма святой блаженной Ксении Петербургской священник Александр Дятлов совершил литию и молебен. Паломники обновили и покрасили крест и стоящий рядом стенд с иконой и молитвой святым Вениамину и Никифору. По словам отца Александра, вскоре они планируют установить таблички, указывающие путь от основной дороги к этому месту, чтобы найти его мог любой желающий.

«Мы не знаем, что уготовил нам Господь, что нас ждет дальше, но если будем хранить память об угодниках Божиих, надеемся, по их молитвам Господь не оставит и нас», — сообщается на страничке храма блаженной Ксении в соцсети.

Напомним, отец Александр с прихожанами регулярно совершают паломничество на Волкоозеро, в прошлом году они установили там стенд с иконой святых и сняли любительский фильм, посвященный памяти преподобномучеников Вениамина и Никифора.

Из жития преподобномучеников Вениамина и Никифора

К ве­че­ру 17 апреля 1928 года — это был втор­ник Свет­лой сед­ми­цы — разбойники до­шли до Вол­ко­зе­ра. Вся ке­лья бы­ла осве­ще­на из­нут­ри — монахи со­вер­ша­ли пас­халь­ное бо­го­слу­же­ние.

Ко­гда все мо­лит­вы бы­ли за­вер­ше­ны и в до­ме по­гас свет, убий­цы вплот­ную по­до­шли к ок­нам; хо­ро­шо изу­чив внут­рен­нее рас­по­ло­же­ние ком­на­ты, Ива­нов стал стре­лять ту­да, где сто­я­ли кро­ва­ти, чтобы по­пасть в мо­на­хов. Вско­ре раз­да­лись сто­ны — и на­сту­пи­ла ти­ши­на. Убийц, од­на­ко, обу­ял та­кой страх, что они не по­сме­ли зай­ти в ке­лью и, оста­но­вив­шись в се­нях, от­ту­да влез­ли на чер­дак: взя­ли несколь­ко пар са­пог, два дож­де­ви­ка, ниж­нее бе­лье, нос­ки, брюки, ку­сок чер­но­го бре­зен­та, го­лу­бой эма­ли­ро­ван­ный чай­ник, на­бор рыболовных крюч­ков и плот­ниц­кий ин­стру­мент. На чер­да­ке же они на­шли и по­су­ди­ну с ке­ро­си­ном и ре­ши­ли сжечь мо­на­хов вме­сте с из­буш­кой. Убий­цы об­ли­ли ке­ро­си­ном сте­ны и по­до­жгли и то­гда услы­ша­ли, как из­нут­ри ке­льи вновь разда­лись кри­ки, свя­щен­но­и­но­ки еще бы­ли жи­вы.

9 июня 1928 го­да Сте­пан Ан­то­нов, как обе­щал, при­е­хал на­ве­стить пустынников, но об­на­ру­жил лишь сго­рев­шую ке­лью и два об­го­рев­ших скелета.

Убий­цы бы­ли вско­ре аре­сто­ва­ны; Ива­нов пы­тал­ся оправ­дать пре­ступ­ле­ние контр­ре­во­лю­ци­он­но­стью мо­на­хов, од­на­ко это ему не уда­лось, и суд приговорил убийц к де­ся­ти и вось­ми го­дам за­клю­че­ния.

(по материалам Архангельской епархии)

  

14 август 09:13 | : Будни / Верую

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