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Рейтинг городов РФ по употреблению слов-паразитов - Архангельск не вошел

По данным федерального социологического опроса, проведённого в августе 2020 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, слова-паразиты чаще всего употребляют жители Краснодара, Липецка и Челябинска. 


Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов:


Скажите, вы часто употребляете слова-паразиты?  Какие слова-паразиты вы употребляете чаще всего? Выберите их списка слова-паразиты которые вы употребляете чаще всего?


Рейтинг российских городов по употреблению населением слов-паразитов:


Краснодар (1), Липецк (2), Челябинск (3), Брянск (4), Саратов (5), Омск (6), Воронеж (7), Ростов-на-Дону (8), Симферополь (9), Екатеринбург (10), Уфа (11), Москва (12), Нижний Новгород (13), Самара (14), Казань (15), Пермь (16), Санкт-Петербург (17), Волгоград (18), Новосибирск (19) и Томск (20). 


Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что самыми популярными словами-паразитами в России стали: «блин» (и производные) (1), «типа» (2), «как бы» (3), «короче» (4), «на фиг» (и производные) (5), «ну» (6) и «это самое» (7).


Эксперт отметил, что слова-паразиты чаще всего используют для более связной речи и заполнения пауз. Использование в речи слов-паразитов не обязательно говорит о недостатке интеллекта, поскольку во многом зависит от среды и круга общения.


11 август 08:15 | : Будни

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