Половина россиян не хочет ЕГЭ по иностранному

По мнению половины опрошенных россиян, выпускники не должны сдавать обязательный экзамен по иностранному языку. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как россияне относятся к идее введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Современные школьники сдают ЕГЭ по двум обязательным предметам: математике и русскому языку. Минпросвещения планировало добавить обязательный ЕГЭ по иностранному языку, но сейчас от этой идеи решили отказаться. Это решение поддержало чуть более половины россиян (51%), они против обязательного экзамена школьников по иностранному языку. Одобрили идею сдачи школьниками трех обязательных экзаменов лишь 17% респондентов. Практически каждый третий затруднился с ответом (32%).
Женщины чаще мужчин поддерживали решение об отказе от введения обязательного экзамена по иностранному языку: 55% и 48% соответственно. Протестные настроения растут с увеличением возраста опрошенных: 46% среди молодых людей до 24 лет и 54% среди респондентов старше 45 лет. А вот с увеличением уровня дохода, градус неодобрения, напротив, снижается: 53% среди респондентов с доходом до 30 тыс. руб. в месяц и 45% среди опрошенных с доходом более 80 тыс. руб.
Комментируя свои ответы, респонденты рассуждали о причинах, вынудивших Минпросвещения отказаться от введения ЕГЭ по иностранному языку. Чаще всего россияне говорили о низкой квалификации учителей иностранных языков, о том, что иностранный язык пригодится в жизни и работе не каждому, о неспособности некоторых школьников изучать языки и общей перегруженности выпускников.