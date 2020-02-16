Коронавирус в Архангельской области: 59 новых случаев за прошедшие сутки

За последние сутки в Поморье после COVID-19 выздоровели 55 человек, а всего с начала пандемии вылечились 7955 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
В то же время за последние сутки региональным референс-центром выявлены 59 новых случаев COVID-19. По состоянию на 2 августа 2020 года проходят лечение от новой коронавирусной инфекции 849 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
46 архангелогородцев;
5 северодвинцев;
4 жителей Новодвинска;
3 новых случая зафиксированы в Вельском районе;
1 – в Лешуконском.