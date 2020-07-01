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Школы и детские сады Архангельска готовятся к новому учебному году

О подготовке к 1 сентября сегодня шла речь в администрации Архангельска. Здесь прошло заседание комиссии по обеспечению организованной проверки готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Помимо представителей администрации города в нем приняли участие главы территориальных округов и сотрудники надзорных структур.

Как рассказала директор департамента образования Нина Филимонова, по состоянию на сегодняшний день подписаны акты о полной готовности четырех школ и шести детских садов.

- Приемка осуществляется представителями округов, МЧС и тепловых сетей. Всего в городе насчитывается 116 образовательных учреждений – это школы, садики, учреждения дополнительного образования. Сотрудниками МЧС  подтверждена готовность 31% объектов, энергетиками - 38% объектов, территориальными округами – 18% объектов. Полностью к учебному году готовы 10 учреждений – это детские сады №7, 32, 118, 154, 157, 172, средние общеобразовательные школы № 11, 17, 30, основная школа № 69, - сообщила Нина Филимонова.

- Нам необходимо усилить совместную работу, чтобы все оставшиеся школы и садики в ближайшее время получили акты готовности, - подчеркнула заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова.

Нина Филимонова также добавила, что с 1 сентября образовательный процесс в архангельских школах будет проводиться исключительно по классной системе – за каждым классом закрепят конкретный кабинет, в котором ребята будут постоянно находиться во время получения знаний. Это обусловлено требованиями эпидемиологической безопасности.

30 июль 15:04 | : Будни

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