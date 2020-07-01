Коронавирус в Архангельской области: +69 на 30 июля

За последние сутки в Архангельской области региональным референс-центром выявлено 69 новых случаев COVID -19. Среди вновь заболевших:
- 49 — Архангельск
- 10 — Северодвинск
- 8 — Новодвинск
- 1 — Котласский район
- 1 — Приморский район
Итого ситуация по Архангельской области выглядит следующим образом:
- 1 384 (+69 за сутки) — проходят лечение от новой коронавирусной инфекции
- 7 229 (+146 за сутки) пациентов — выписано
- 1 903 — находится под наблюдением
- 21 809 — обследованы и здоровы
- 189 153 — количество обследованных жителей Архангельской области на COVID - 19, прошедших тестирование
Официальные данные по коронавирусу в России за последние сутки таковы:
- Заразились — 5,871;
- Погибло — 146;
- Выздоровело — 8,366;
- Заразились за всё время — 806,720
8(8182) 66-99-07 - круглосуточная горячая линия в Архангельской области
Диаграмма из социальной сети ВК Коронавирус. Архангельская область