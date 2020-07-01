Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Коронавирус в Архангельской области: +69 на 30 июля

За последние сутки в Архангельской области региональным референс-центром выявлено 69 новых случаев COVID -19. Среди вновь заболевших:

  • 49 — Архангельск
  • 10 — Северодвинск
  • 8 — Новодвинск
  • 1 — Котласский район
  • 1 — Приморский район

Итого ситуация по Архангельской области выглядит следующим образом:

  • 1 384 (+69 за сутки) — проходят лечение от новой коронавирусной инфекции
  • 7 229 (+146 за сутки) пациентов — выписано
  • 1 903 — находится под наблюдением
  • 21 809 — обследованы и здоровы
  • 189 153 — количество обследованных жителей Архангельской области на COVID - 19, прошедших тестирование

Официальные данные по коронавирусу в России за последние сутки таковы:

  • Заразились — 5,871;
  • Погибло — 146;
  • Выздоровело — 8,366;
  • Заразились за всё время — 806,720

8(8182) 66-99-07 - круглосуточная горячая линия в Архангельской области

Диаграмма из социальной сети ВК Коронавирус. Архангельская область

30 июль 14:43 | : Будни

Главные новости


Сказ об административном пендале, или Каргопольские страдания
«Тихий» министр Ерулик перед увольнением решил отдохнуть
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (291)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20