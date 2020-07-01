Ученые: Коронавирус погибает в воде и на солнце

Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор. Исследование проводил центр «Вектор».
Специалисты также выяснили, что коронавирус не размножается в дехлорированной и морской воде. При этом время его гибели зависит от температуры воды: в результате кипячения он полностью погибает, а если вода хлорированная, то вирус теряет свою жизнеспособность.
Кроме того, ученые установили способность ультрафиолета ослаблять клетки коронавируса. Благодаря этой особенности, врачи предполагают, что вторая волна эпидемии пройдет в более легкой форме.
Ранее об исследованиях «Вектора» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сообщила, что коронавирус не размножается в пресной и соленой воде, а кипячение убивает его мгновенно. В водоемах, бассейнах и аквапарках Крыма и Краснодарского края не выявили возбудителя COVID-19.
Напомним, что центр «Вектор» занимается разработкой вакцины от коронавируса. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ее испытания должны завершиться в сентябре, а производство начнется в октябре. Еще одна перспективная вакцина, которую разработал Центр им. Н. Ф. Гамалеи, может быть зарегистрирована уже в августе.
Ранее сайт kp.ru писал, при какой температуре нужно стирать белье, чтобы уничтожить covid-19. По словам члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова, вещи необходимо стирать минимум полтора часа при температуре в 60 градусов Цельсия при вирусе SARS-CoV 2. Такая стирка сделает одежду безопасной.