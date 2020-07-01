В Госдуме признали: законопроекты о защите детей придется обсуждать с родительским сообществом

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя перспективы рассмотрения законопроектов, направленных на защиту прав детей – поправки в Семейный кодекс РФ, в ГПК РФ и в закон о полиции, внесенные депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом, и поправки в Семейный кодекс РФ, которые были инициированы сенатором Еленой Мизулиной, - отметил:
«Вопрос защиты детей требует самого ответственного отношения. Прежде чем принимать такие инициативы, было бы правильно, чтобы профильный комитет обсудил их с родительским сообществом и специалистами в этой сфере. Оба законопроекта направлены в рассылку в федеральные и региональные органы власти и Общественную палату РФ для изучения и получения отзывов».
«Нам необходимо делать все для укрепления института семьи, чтобы под надуманными предлогами у родителей не забирали детей. Вместе с этим, в законе должны быть четко прописаны основания и процедура получения ребенком защиты государства при возникновении непосредственной угрозы его жизни», - добавил Вячеслав Володин.
Ранее, 22 июля, – как только законопроект был одобрен профильным комитетом, - в сети начали собирать подписи для недопущения его принятия. В частности, это делалось на сайте общественного уполномоченного по защите семьи и в их группе в социальной сети ВКонтакте.
Воззвание предварял призыв: «РОДИТЕЛИ, ВНИМАНИЕ!!! ВСЕ РОССИЙСКИЕ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ПОД УГРОЗОЙ!!! Нам срочно нужно действовать!»
Закон Клишаса-Крашенинникова был назван «антисимейным и ювенальным», поскольку он, цитируем: «вводит ювенальные экспресс-суды по узакониванию отобрания детей за 24 часа».
«Так быстро комитеты не должны принимать решения. Лоббисты западных ювенальных технологий подключили все свои аппаратные и договорные возможности для лоббирования своего детища. Плетнева (Тамара Плетнева – председатель комитета по делам женщин, семьи и молодежи Госдумы. – прим.ред.), будучи сама матерью, бабушкой и членом КПРФ, этим своим поступком полностью дискредитировала свои профессиональные навыки. Такой закон могут поддерживать только сторонники разрушения института семьи! Из комитета лишь одна Инга Юмашева не поддержала его, - говорится в обращении Общественного уполномоченного по правам семьи. - Нужно понимать, что они это делают не только для принятия своего античеловеческого закона, но и ДЛЯ НЕ ДОПУЩЕНИЯ ПРИНЯТИЯ ПАКЕТА ЗАКОНОВ СЕМИ СЕНАТОРОВ И РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ЗАЩИТУ ИНСТИТУТА СЕМЬИ!!! Они просчитали свои действия на несколько ходов вперед».
Далее предлагалось всем, кто обеспокоен ситуацией, звонить в комитет, требовать провести консультации с родительской общественностью и задавать ряд вопросов.
В частности, вопросы такие:
«✅ 1) Осознаете ли Вы что суточный срок для решения судом вопроса об отобрании ребенка приведет к тому, что родители не будут успевать подготовиться к делу, судебный акт будет приниматься, как правило:
(а) исключительно на основании представленных органом опеки доказательств,
(б) будет определяться желанием суда перестраховаться?
✅ 2) Понимаете ли Вы что по региональной практике (особенно в маленьких населенных пунктах), суд часто будет узаконивать решения органов опек в силу «кумовских» отношений?
✅ 3) Понимаете ли Вы что судья будет настроен на то, чтобы «на всякий случай» защитить ребенка, ибо если судья быстро вернет ребенка родителям, а с ним что-то произойдет, судья получит негативную оценку своей работы?
✅ 4) Судебный акт оспорить сложнее, чем решить вопросы с возвращением детей с органом опеки. На практике в случае незаконного отобрания ребенка нередко вмешательство общественности позволяет решить вопрос в органе опеки в течение короткого времени. Между тем судебное решение эффективно оспорить родителям, как правило, не имеющим юридических познаний, крайне сложно. Поэтому возвращение детей родителям будет весьма осложнено. Кроме того, если на решение об отобрании ПФЗ дает 24 часа, то на обжалование родителями этого решения не устанавливает спецсроков, а значит, действует общий срок – 2 месяца, причем он на практике может растянуться на все полгода. Вы считаете это справедливым? А нет ли тут дискриминационной составляющей по отношению к родителям?
✅ 5) По законопроекту в течение недели с момента отобрания ребенка органы опеки подают иск о лишении родительских прав либо их ограничении. Никаких других вариантов нет. Даже если сотрудники органов опеки впоследствии пришли к выводу о том, что совершили ошибку или необоснованно перестраховались, отобрав ребенка, (такое бывает на практике), они не смогут вернуть ребенка родителям. Вы понимаете, что родители в России просто перестанут рожать, опасаясь потерять своих детей? Не видите ли Вы в этом угнозу национальным интересам?
✅ 6) Понимаете ли Вы что предлагаемая конструкция являет собой заведомый подрыв состязательности процесса, поскольку у органа опеки имеется явное стартовое преимущество: сотрудники опеки могут подготовиться к отобранию ребенка, проект иска и ходатайства составить еще до момента отобрания?
✅ 7) Знаете ли Вы о позиции Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, которая выступила против судебного порядка отобрания детей, обоснованно заметив, что это усложнит защиту прав семьи, поскольку оспорить судебные акты сложнее. http://www.patriarchia.ru/db/text/4651227.html ?
✅ 8) Понимаете ли Вы что быстрые суды сделают актуальным и автоматически повлекут дальнейшее внедрение ювенальных технологий, в частности, досудебный сбор информации о семьях региона, который будет оправдан необходимостью срочной (!) работы с данными по семье?
✅ 9) С какими родительскими структурами и организациями были проведены консультации о принимаемом законе прежде чем комитет проголосовал за одобрения данного закона?
✅ 10) Известно ли членам комитета о том факте что все крупнейшие родительские организации России выступили категорически против данного законопроекта? И само родительское сообщество так же негативно оценило законопроект о чем свидетельствует и опрос на сайте госдумы https://vk.com/wall-138347372_887692 . Вам безразлично мнение профессионального сообщества и самих родителей?
✅ 11) Опишите механизм поиска родителями адвоката для участия в судебном процессе и подготовки адвоката к судебному процессу. Опишите подобно, как и где родители найдут адвоката/юриста который решится взяться за защиту семьи в экспресс-суде. Каким образом он сможет изучить материалы дела за 24 часа (8 из которых это ночное время)?
✅ 12) Готовы ли вы провести общественные слушания данного законопроекта в рамках комитета ГД и Общественной палаты Российской Федерации?»
Кроме того, было предложено писать письма на всех членов комитета – с приложением 8 вариантов текста, - и отправлять их через виртуальную приемную Госдумы.
Судя по тому, как отреагировал спикер Госдумы, все вышеперечисленные меры подействовали – общественность завалила комитет звонками и обращениями.
Кстати, говоря о перспективах рассмотрения законопроектов, Председатель Госдумы отметил, что «поддержан будет тот законопроект, который соответствует не только букве, но и духу Основного закона страны». Вячеслав Володин напомнил, что согласно принятой поправке к Конституции (ст. 67.1) дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. Государство, обеспечивает приоритет семейного воспитания, но при этом, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.
СПРАВОЧНО:
Законопроект № 986679-7
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (о порядке отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни) Авторы: Депутат Государственной Думы П.В.Крашенинников; Член Совета Федерации А.А.Клишас
Внесен 10.07.2020. Срок предоставления отзывов, предложений и замечаний в Комитет до 15.08.2020 г.https://sozd.duma.gov.ru/bill/986679-7
Законопроект № 989013-7
О внесении изменений в статью 31 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в целях укрепления института семьи"
(об уточнении правил об опеке) Авторы: Члены Совета Федерации Е.Б.Мизулина, Е.В.Афанасьева, А.Д.Башкин, Р.Ф.Галушина, М.Г.Кавджарадзе, Л.Б.Нарусова, М.Н.Павлова Внесен 14.07.2020. Срок предоставления отзывов, предложений и замечаний в Комитет до 20.08.2020 г. https://sozd.duma.gov.ru/bill/989013-7
Законопроект № 989011-7
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в целях укрепления института семьи"
Авторы: Члены Совета Федерации Е.Б.Мизулина, Е.В.Афанасьева, А.Д.Башкин, Р.Ф.Галушина, М.Г.Кавджарадзе, Л.Б.Нарусова, М.Н.Павлова
Внесен 14.07.2020. Срок предоставления отзывов, предложений и замечаний в Комитет до 20.08.2020 г. https://sozd.duma.gov.ru/bill/989011-7
Законопроект № 989013-7
О внесении изменений в статью 31 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в целях укрепления института семьи" (об уточнении правил об опеке). Авторы: Члены Совета Федерации Е.Б.Мизулина, Е.В.Афанасьева, А.Д.Башкин, Р.Ф.Галушина, М.Г.Кавджарадзе, Л.Б.Нарусова, М.Н.Павлова . Внесен 14.07.2020. Срок предоставления отзывов, предложений и замечаний в Комитет до 21.08.2020 г. https://sozd.duma.gov.ru/bill/989013-7