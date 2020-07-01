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Новодвинский храм стал доступен для маломобильных прихожан

На крыльце храма Святого Духа в Новодвинске установили пандус. Деньги на доброе дело собирали всем миром, работы выполнила одна из архангельских фирм.

«Чтобы зайти в нашу церковь, нужно преодолеть три ступеньки, — рассказал настоятель храма протоиерей Владимир Новиков. — Вроде бы не высоко, но некоторым людям это создает большие трудности. Теперь вход в храм стал доступнее».

Отец Владимир отметил, что в скором времени пандус оборудуют кнопкой вызова помощи.

Напомним, что строительство Свято-Духовского храма началось в 2000 году. В 2004 на церковь установили купол и крест, а еще через два года на звонницу водрузили главный колокол — благовест весом 1600 кг. Храм сооружен по мотивам храма Святого Духа в Троице-Сергиевой лавре. Высота церкви — 37 метров. Освящена церковь епископом Архангельским и Холмогорским Тихоном 26 ноября 2006 года.

(по материалам Архангельской епархии)

23 июль 09:25 | : Будни / Верую

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