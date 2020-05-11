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Архангельские ученые нашли на дне реки гигантских моллюсков родом из Китая

Правда, не в Северной Двине, а на дне Волги. Но наши ученые…

Эта новость удостоилась публикации в ТАСС. Раздел «Наука».

Еще год назад жители низовей великой русской реки стали находить гигантских беззубок - пресноводных моллюсков рода Anodonta длиной до 25 см, стали публиковать их фотографии в соцсетях.

Что безмерно заинтересовало архангельских биологов, направившихся туда в научную экспедицию.

При этом местные специалисты по изучению речной биосферы считали, что на размеры этих обитателей Волги повлияли факторы изменения климата (глобальное потепление).

Однако наши вывели моллюсков на чистую воду – расшифровав их генетическую последовательность выявили, что данные виды характерны для рек Китая. Один характерен для реки Янцзы, а второй обитает в реке Сунгари, притоке Амура. Из бассейнов этих рек в 1960-70-е годы биологи переселяли молодь рыбы в водоемы Казахстана и некоторых республик СССР. Моллюски попали в воды Волги вместе с посадочным материалом… ну и прижились.

Гордимся нашими! В смысле, учеными…

16 июль 08:01 | : Будни

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