Архангельские ученые нашли на дне реки гигантских моллюсков родом из Китая

Правда, не в Северной Двине, а на дне Волги. Но наши ученые…
Эта новость удостоилась публикации в ТАСС. Раздел «Наука».
Еще год назад жители низовей великой русской реки стали находить гигантских беззубок - пресноводных моллюсков рода Anodonta длиной до 25 см, стали публиковать их фотографии в соцсетях.
Что безмерно заинтересовало архангельских биологов, направившихся туда в научную экспедицию.
При этом местные специалисты по изучению речной биосферы считали, что на размеры этих обитателей Волги повлияли факторы изменения климата (глобальное потепление).
Однако наши вывели моллюсков на чистую воду – расшифровав их генетическую последовательность выявили, что данные виды характерны для рек Китая. Один характерен для реки Янцзы, а второй обитает в реке Сунгари, притоке Амура. Из бассейнов этих рек в 1960-70-е годы биологи переселяли молодь рыбы в водоемы Казахстана и некоторых республик СССР. Моллюски попали в воды Волги вместе с посадочным материалом… ну и прижились.
Гордимся нашими! В смысле, учеными…