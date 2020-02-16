НАО портят коронавирусную статистику приезжие вахтовики

Об этом на днях заявил ВрИО губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный
Статистика местного окружздрава подтвердила – из последних 19 инфицированных 18 работали на нефтяных и газовых месторождениях.
Пятеро проходят лечение в больнице Нарьян-Мара, у единственного местного жителя ковид проявился в легкой форме, он на домашнем режиме. Остальные, судя по всему, просто являются носителями вируса.
Общая статистика по округу: 190 заболевших, выздоровели 93 человека, 2 скончались от основных заболеваний в период лечения от коронавируса.
При этом НАО в федеральной статистике пандемии является одним из самых благополучных регионов России