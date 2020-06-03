Трезвая Россия: В Архангельской области с наркотиками все в порядке… в смысле, мало

К такому выводу пришли эксперты федерального проекта «Трезвая Россия», проанализировав данные по обороту наркотиков в Российской Федерации.
Поморье вошло в число самых благополучные регионов.
Самыми неблагоприятными регионами признаны Хакасия, Челябинская, Московская, Амурская области и Санкт-Петербург (вот и верь после этого Шнуру с его «в Питере пить»).
Кроме Архангельской области, в список самых благоприятных вошли Чукотка, Ненецкий АО, Чечня, и Орловская области.
Отметим, что при составлении рейтинга учитывались такие показатели, как: учитывались в том числе такие показатели, как: число умерших от отравления наркотиками, численность находящихся на лечении больных, количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.