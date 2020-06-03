Артем Вахрушев честно о смертности от COVID-19

Руководитель оперативного штаба по контролю за пандемией в регионе Артем Вахрушев сообщил, что за минувшие выходные изменилась статистика по количеству зарегистрированных смертельных случаев от COVID-19. На прошедшей неделе комиссия проанализировала исследования и заключения по еще 14 летальным случаям. По десяти из них установлено, что причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19, остальные четверо пациентов скончались от хронических заболеваний.
– Таким образом, на сегодняшний день суммарно мы можем говорить о 14 подтвержденных летальных случаях от COVID-19, 12 из них уже внесены в федеральный реестр, еще два будут зарегистрированы в ближайшее время, – отметил он. – Напомню, соответствующие решения принимаются комиссионно по результатам проведенных экспертиз. Поэтому важно быть предельно корректными при обнародовании такой информации.
В последние дни широко обсуждается первый случай смерти, связанной с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, у медицинского работника. У пациентки был установлен диагноз двусторонней вирусной пневмонии, наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 подтверждено результатами тестирования.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Архангельской области, заключительный патологоанатомический диагноз будет дан после получения результатов гистологического и других дополнительных исследований биологического материала в течение 30 дней. Как и все летальные исходы у пациентов с COVID-19 и подозрением на него, данный случай будет комиссионно рассмотрен на рабочей группе, сформированной при региональном минздраве, в состав которой включены патологоанатомы, инфекционисты, судебно-медицинские эксперты и другие специалисты.