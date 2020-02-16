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Коронавирус испортил нашим детям лето

Ограничения по коронавирусу внесли значительные изменения в планы россиян относительно летнего отдыха детей. Половина родителей в этом году на летние каникулы оставит школьников дома. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 родителей детей школьного возраста из всех округов России.

В каждой второй семье дети проведут лето в родном городе. 31% родителей отправит детей-школьников на летние каникулы в деревню или на дачу. 5% респондентов планируют устроить летний отдых своим детям на Черноморском побережье, 3% — в оздоровительном лагере. 2% родителей надеются организовать детям отдых в другом городе, 1% — за границей. Среди прочих мест для летнего детского отдыха 6% родителей назвали пребывание у родственников, в санаториях и на спортивных сборах.

Регионы страны по-разному снимают карантинные ограничения, однако очевидно, что организация детского отдыха в этом году значительно отличается от прошлого года. По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным прошлым летом, вдвое больше родителей оставят детей на каникулы дома. Все виды перемещений по стране и за рубеж планирует значительно меньшее число родителей. Пришкольные лагеря отменили. Неизменно лишь число семей, которые организуют детский летний отдых на даче или в деревне.

11 июнь 09:06 | : Будни

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