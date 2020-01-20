Три тысячи уже завтра. + 91 случай заражения COVID-19 в Архангельской области

По данным регионального оперштаба за прошедшие сутки в Поморье были инфицированы коронавирусом 91 человек.
Из них:
- 46 в Северодвинске (36 – сотрудники оборонных пр-тий города);;
- 33 в Архангельске;
- 8 в Новодвинске;
- 2 в Приморском районе,
- по 1 Виноградовском и Пинежском р-нах.
До психологически важной отметки в три тысячи (заразившиеся за все время пандемии в регионе) осталось совсем чуть-чуть – сегодня таких 2989 человек. Выздоровевших за тот же период 853… как говорили в одном известном мультфильме – «маловато будет».