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Три тысячи уже завтра. + 91 случай заражения COVID-19 в Архангельской области

По данным регионального оперштаба за прошедшие сутки в Поморье были инфицированы коронавирусом 91 человек.

Из них:

- 46 в Северодвинске (36 – сотрудники оборонных пр-тий города);;

- 33 в Архангельске;

- 8 в Новодвинске;

- 2 в Приморском районе,

- по 1 Виноградовском и Пинежском р-нах.

До психологически важной отметки в три тысячи (заразившиеся за все время пандемии в регионе) осталось совсем чуть-чуть – сегодня таких 2989 человек. Выздоровевших за тот же период 853… как говорили в одном известном мультфильме – «маловато будет».

07 июнь 13:39 | : Будни

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