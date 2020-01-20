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Комфортно жить не запретишь. В Архангельске определен список мест, подлежащих благоустройству

Интернет-опрос проводилось на сайте администрации города с 25 до 31 мая. На него были вынесены 10 общественных территорий. Результаты распределились следующим образом:

  1. Общественная территория по ул. Химиков в районе МАУ «ФСК им. А.Ф. Личутина», между зданиями № 4 и № 6 по ул. Химиков (Северный округ) – 33,3%;
  2. Парк у бывшего здания МКОУ СОСШ № 41 по пр. Никольскому, 24 (Соломбальский округ) – 32,5%;
  3. Общественная территория у Ломоносовского Дворца культуры, ул. Никитова, д. 1 (округ Варавино-Фактория) – 14%;
  4. Сквер на ул. Маяковского (Соломбальский  округ) – 10,1%;
  5. Сквер в районе Архангельского городского культурного центра (Октябрьский округ) – 3,2%;
  6. Парк в районе ул. Адмирала Макарова, д. 33 (Исакогорский округ) – 2,4%;
  7. Прогулочная зона в районе здания № 8 по ул. 23-й Гвардейской дивизии (Ломоносовский округ) - 2,0%;
  8. Общественная территория вдоль дома № 6 по ул. Воскресенской (Ломоносовский округ) – 1,1%;
  9. Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ «Маймакса» (Маймаксанский округ) – 0,8%;
  10. Сквер на ул. Нахимова, д. 15 (Исакогорский округ) – 0,7%.

Отметим, что работы будут проводится на деньги от федерального проекта.

03 июнь 11:56 | : Будни

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