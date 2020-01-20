В Архангельской области подтверждены еще две смерти от COVID-19 за сутки

Такая информация появилась сегодня на оперативной карте распространения коронавируса в России.
Как мы видим, на диаграмме указано количество инфицированных за последние сутки – 56, количество выздоровевших – 53, количество смертей – 2.
Итого: в регионе за все время пандемии заболели 2 214, выздоровели – 659, умерли – 7.
Отметим, что в графиках федерального штаба по контролю за пандемией уже случались разночтения. Так, 27 мая в графе «смерти» стояла цифра 5, а 1 июня уже 3. Соответственно, первая информация оказалась верной.
Отметим, что лица, ответственные на региональном уровне на информацию о росте (или снижении) заболеваемости на территории Архангельской области в телефонном общении с журналистами настаивают на том, что «умер от ковида» и «скончался пациент, у которого диагностирован ковид» - суть разные вещи.
Наблюдатели полагают, что истинную картину мы узнаем только после окончательной победы над вирусом… и то лишь через какое-то время.