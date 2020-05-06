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До двух тысяч совсем немного. Ситуация с коронавирусом в Архангельской области на 30 мая

По данным оперштаба, за прошедшие сутки количество инфицированных вирусом COVID-19  в регионе увеличилось на 138 человек.

- 63 северодвинца (из них 46 сотрудников оборонных предприятий города);

- 33 архангелогородца;

- 11 новодвинцев;

- 9 Вельский р-н;

- 9 Котласский р-н;

- 5 Приморский р-н;

- 3 Красноборский р-н;

- 2 Устьянский р-н;

- 1 Холмогорский р-н;

- 1 Коношский р-н.

Итак, на 30 мая общее число заболевших за все время пандемии в регионе составило 1 979 человек, из них 587 уже выздоровели и выписаны из больниц,

30 май 13:13 | : Будни

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