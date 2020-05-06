До двух тысяч совсем немного. Ситуация с коронавирусом в Архангельской области на 30 мая

По данным оперштаба, за прошедшие сутки количество инфицированных вирусом COVID-19 в регионе увеличилось на 138 человек.
- 63 северодвинца (из них 46 сотрудников оборонных предприятий города);
- 33 архангелогородца;
- 11 новодвинцев;
- 9 Вельский р-н;
- 9 Котласский р-н;
- 5 Приморский р-н;
- 3 Красноборский р-н;
- 2 Устьянский р-н;
- 1 Холмогорский р-н;
- 1 Коношский р-н.
Итак, на 30 мая общее число заболевших за все время пандемии в регионе составило 1 979 человек, из них 587 уже выздоровели и выписаны из больниц,