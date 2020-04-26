Выпускников Архангельска бесплатно подготовят к ЕГЭ

Из-за переноса ЕГЭ у школьников появился дополнительный месяц на подготовку к экзаменам. Для того чтобы помочь выпускникам, образовательная компания MAXIMUM Education запускает в социальной сети ВКонтакте бесплатный курс «ЕГЭ Марафон: MAXIMUM x VK».
Любой желающий сможет готовиться к экзаменам в сообществе ВКонтакте и на онлайн-платформе компании MAXIMUM. Марафон стартует 26 мая и продлится до конца июня.
Ежедневно в открытой группе будут проходить бесплатные онлайн-уроки в виде стримов. Каждое занятие будет длиться 75 минут. Выпускники смогут не только смотреть онлайн-уроки по подготовке к ЕГЭ, но и задавать вопросы преподавателям прямо во время занятий.
Организаторы онлайн-марафона разработали для школьников специальную серию домашних заданий, куда вошли видеоматериалы, викторины, тесты.
«Учебный год подошел к концу, наконец-то определены даты ЕГЭ и есть еще месяц, чтобы, не отвлекаясь уже ни на что, подготовиться к экзаменам. Мы совместно с VK решили запустить бесплатный онлайн-марафон для подготовки к экзаменам. Марафон будет проходить уже на привычной для выпускников площадке ВКонтакте, где за 2 месяца одиннадцатиклассники более 5,5 млн раз посмотрели онлайн-уроки по школьным предметам. Надеемся, что марафон поможет школьникам сфокусироваться на подготовке к экзаменам и получить за экзамены высокие баллы», — комментирует запуск проекта Михаил Мягков, генеральный директор образовательной компании MAXIMUM Education.