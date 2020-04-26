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Архангельская область вышла на второе место в СЗФО по росту заболеваемости COVID-19

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал, как изменилось количество выявленных заболевших на Северо-Западе за неделю с 16 по 22 мая.

По темпам прироста выявленных заболевших (во сколько раз увеличилось их количество по сравнению с предыдущим отчетным периодом) показатели СЗФО выше среднего по стране: 1,3 раза по СЗФО против 1,2 по РФ. Показатель остался прежнем по сравнению с прошлой неделей. 

Наиболее высокие темпы прироста демонстрирует Вологодская область — 1,6 раза, что превышает общероссийские (1,2). На втором месте находится Архангельская область с показателем 1,5 раза. Третье место разделили Псковская область и республика Карелия –  прирост в 1,4 раза. В Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Калининградской областях показатель равен 1,3. Республика Коми и Ненецкий автономный округ показали за эту неделю прирост заболеваемости в 1,2 раза. Самый низкий темп прироста зафиксирован в Мурманской области — 1,1 раза.

Таким образом, за прошедшую неделю СЗФО показал больший, чем в среднем по России, показатель прироста выявленных заболевших — увеличение на 33% против 24%. Внутри федерального округа динамика оставалась неровной. В восьми регионах прирост был выше общероссийского: это Вологодская область (56%), Архангельская область (52%), Псковская область (40%), Карелия (38%), Санкт-Петербург (33%), Новгородская область (28%), Калининградская область (27%), Ленинградская область (26%). Меньший прирост по сравнению с общероссийским

P.S. Редакция обращает внимание, что данный график составлен до взрыва пандемии на оборонных предприятиях Северодвинска.

25 май 15:26 | : Будни

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