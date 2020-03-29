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Православие идет в социальные сети

Протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель храмов святой мученицы Татианы при МГУ и Святителя Василия Великого в селе Зайцево, заместитель председателя Информационной комиссии при Епархиальном совете Москвы написал новую книгу «Русский крест». И она скоро выйдет в свет. В основу книги легли заметки, которые священник в течение многих лет писал на своей странице в социальной сети «Фейсбук». В интервью «Журналу Московской Патриархии» отец Владимир рассказал о том, как он осваивал интернет-пространство, в чем схожи и в чем отличаются традиционные средства массовой информации и социальные сети и дал практические советы священнослужителям, как вести проповедь в интернете.

— Отец Владимир, как родилась эта книга?

— Я веду свой дневник в Фейсбуке уже пять лет. За эти годы в этой социальной сети я опубликовал более 1500 эссе, из которых для книги выбрана треть. Темы и жанры моей публицистики разнонаправлены, поэтому нужно было найти некий стержень, на который можно было нанизать большое количество заметок. После долгих раздумий я выбрал жанр дневника. Это как бы повседневные записи священника за год — с 1 января по 31 декабря, которые я скомпоновал, опираясь на церковный календарь.

Для церковного человека календарь имеет принципиальное значение: каждый день — это тот или иной церковный праздник, наполненный духовными смыслами, евангельскими образами, историческими фактами. Дневник же имеет возможность связывать события личной и общественной жизни с церковным календарем.

— Социальная сеть и книга — это совершенно разные виды коммуникаций, отличающиеся читательской аудиторией. Как вы переводили одно в другое?

— Социальные сети интерактивны и рассчитаны на немедленный отклик читателя, который отсутствует в книге — всё это отражается в стиле записей. Поэтому стиль был адаптирован для книги. Многие тексты пришлось сокращать или дописывать. По сути, изменился и «образ автора». Слово в книге, если так можно выразиться, более ответственно, чем в социальной сети.

Книга требует большей точности в цитатах и в фактах, поэтому в ней появились некоторые ссылки. В Фейсбуке я делал особый упор на иллюстративный материал — фотографии, графика, репродукции картин, которые играют очень важную роль в социальных сетях. У книги же совсем другой читатель, и действуют другие законы восприятия. Поэтому в ней нет всех этих иллюстраций.

В книге не отражены многие сквозные сюжеты фейсбучного дневника — пришлось отказаться от половины из них. Зато главные сюжеты, ради которых я открыл свой журнал — красота и глубина Православия, богатство и разнообразие церковной жизни, — сконцентрированы здесь максимально.

— Вы одним из первых среди священников стали выступать в социальных сетях и довольно быстро стали популярным блогером. Что вас сподвигло выйти с миссией в Интернет?

— Сейчас никто не удивится, увидев журналы священнослужителей в той или иной социальной сети. У меня в Фейсбуке, например, из 28 тысяч подписчиков более 2 тысяч священнослужителей: архиереев, священников, диаконов и монашествующих. А ведь лет десять назад сам вопрос присутствия священника в социальной сети ставился под большое сомнение.

Помню дискуссии на эту тему на внутренних корпоративных площадках. Большинство склонялось к тому, что священнику, тем более монаху, нечего там делать. Действительно, кроме того, что это отнимает много времени, а все священники жалуются на его отсутствие, у служителей Церкви есть вполне конкретные и многообразные задачи их деятельности, с которыми они не всегда справляются. К тому же звучали аргументы о том, что социальные сети поднимают со дна информационную грязь, соприкосновение с которой не безопасно для священнослужителя.

В этих дискуссиях я выступал с позиции защиты социальных сетей. Я говорил, что интернет-коммуникации нейтральны — как нейтрален телефон, по которому можно ругаться и оскорблять собеседника, а можно объясняться в любви самыми проникновенными и возвышенными словами. Все зависит от того, в чьих руках находятся механизмы новейших современных коммуникаций. И священники, перед которыми стоят задачи миссионерской деятельности, обязаны научиться этому языку и использовать его в своих целях.

Вот тут впервые и зазвучали от коллег настойчивые предложения «показать пример». И, наконец, на одном собрании в 2013 году в присутствии церковного начальства мне как председателю Информационной комиссии при Епархиальном совете города Москвы прямо было сказано, что я обязан на себе проверить возможность этого непростого служения.

Я стал изучать вопрос, анонимно зарегистрировавшись в нескольких сетях. Ужаснулся от того, что увидел. Но понял, что каждая из социальных сетей – по-своему уникальна. Между собой они отличаются, как отличаются, например, ежедневная газета, еженедельник, журнал и альманах.

— Почему своей основной интернет-площадкой вы выбрали Фейсбук, где существуют ограничения по отношению к религии?

— Фейсбук — это полноценное средство массовых коммуникаций, тираж которого бывает в раскрученных фб-журналах намного выше, чем у известных газет и журналов. Эссе, заметка в собственном журнале может доходить до 2,5 тысяч знаков (допускается и большего размера, но прочитают этот текст намного меньше людей). В такой объем можно вложить очень многое.

— Многие священники сегодня выходят с проповедью в социальные сети. Какие существуют правила успешного существования в Фейсбуке?

— Сообщение в Фейсбуке похоже на авторскую колонку в газете, а автор выступает в роли колумниста, выражающего личное мнение по поводу какого-либо события.

Как в периодических СМИ имеет принципиальное значение «время» и «место», так и в фейсбучном журнале существенны эти понятия. Периодичность приковывает читателя к журналу. «Место» погружает читателя в личную атмосферу.

Как в профессиональных изданиях есть разделы и рубрики (официоз, политика, происшествия, досуг, путешествия, культура, мода, чтение, история, юмор и т.п.), в личном журнале должны быть свои повторяющиеся темы, которые тянутся из месяца в месяц.

Газеты, журналы, ТВ, радио всегда обращают внимание на топовые события — так же и хозяева фб-журналов высказываются о своем отношении к ним. Здесь также очень ценятся новизна и уникальность информации, неожиданный ракурс подачи материала, скорость реакции на информацию.

— У вас есть свой читатель или вы пишите для всех, кто зайдет на вашу страницу?

— Самые популярные журналы в соцсетях — это, как ни странно, не те, которые обращены ко всем без разбора читателям, но к определенным категориям таковых. Мой журнал в основном направлен к тем соотечественникам, которые считают себя православными русскими людьми, но пока еще не являются традиционными церковными прихожанами. Таких в нашей стране, на мой взгляд, более половины населения.

— Что, на Ваш взгляд, важно помнить при выстраивании отношений с читателями?

— Есть одно серьезное преимущество у социальной сети перед традиционными СМИ — здесь читатель на виду, он осязаем, интерактивен, своими комментариями постоянно находится на онлайн связи. Ты видишь его присутствие. Иногда эссе настолько понравилось читателю, что он сделал перепост — поделился им со своими читателями.

Одна из опасностей для автора социальной сети лежит в неадекватности восприятия его сообщений. Фейсбук настроен на скорочтение, и в случае отсутствия здесь внимательности к слову, тонкости, двусмысленности, подтексты пропускаются и не прочитываются. Такое скорочтение часто заставляет автора разжевывать свои мысли и писать в конце какой-нибудь поучительный вывод, как мораль в басне. Для книги это не всегда приемлемо.

Автор, с одной стороны, обязан быть доверительным со своим читателям, с другой — контролировать границу, связанную с личной жизнью и с сокровенными чувствами и мыслями. Здесь важны, с одной стороны, честность и открытость (возможно, исповедальность), с другой — соблюдение всевозможных табу, лежащих в основе культуры. Тут надо помнить высказывание апостола Павла: «Всё мне позволительно, но не всё полезно; всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6:12).

Я был бы рад, если мой опыт просветительской и миссионерской деятельности в Фейсбуке поможет другим пастырям в этом непростом служении.

Елена Алексеева

(по материалам Архангельской епархии)

 

15 май 07:00 | : Будни / Верую

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