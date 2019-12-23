Кенозерский национальный парк строчит марлевые маски и отдает их людям

Ежегодно подопечные учреждения отдыхают в Кенозерье в рамках социального проекта «Кенозерское ДеДство». Но пока заповедная территория закрыта для гостей, а жители интерната соблюдают самоизоляцию, парк решил поддержать давних друзей партией многоразовых гигиенических масок.
Напомним, сотрудники Кенозерского национального парка и волонтёры из числа местных жителей начали изготавливать маски ещё в марте. Пошитые средства индивидуальной защиты бесплатно раздали пожилым жителям Кенозерья, людям, которые продолжают исполнять профессиональный долг, и тем, кто ухаживает за пожилыми родственниками или соседями.