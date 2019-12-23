Пророчество: пандемия коронавируса станет крахом глобализации

Одним из следствий нынешней пандемии коронавируса может стать реальное возникновение многополярного мира, считает первый зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, политический философ Александр Щипков.
«Многие высказывают опасения, что пандемия повлечет за собой всеобщую тотальную глобализацию. Однако современная геополитическая ситуация, которая складывается сегодня на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции, показывает, что этот страх напрасен. Я считаю, что, вопреки ожиданиям глобалистов, может произойти прямо противоположное. Возникнут разные центры силы и, как следствие, реальная многополярность», — сказал Александр Щипков в эфире телеканала «Спас», сообщило агентство Интерфакс.
Представитель Церкви полагает, что сегодня США уже перестали быть безусловным мировым лидером и весьма сильно экономически ослабли. «Трамп пытается спасти свою страну и вернуть её к реальной экономике, но шансов всё меньше — Китай обгоняет», — отметил он.
Сложившаяся ситуация, по мнению Щипкова, дает основание говорить о растущей фрагментации мира, которая будет развиваться в сторону сотрудничества разных цивилизационных систем. «Либеральная тоталитарная модель рушится на наших глазах», — заключил он.
(по материалам Архангельской епархии)