На станции Исакогорка снова останавливаются поезда

Поезда дальнего следования № 9 Архангельск – Санкт-Петербург, № 10 Санкт-Петербург – Архангельск, № 16 Москва – Архангельск, № 15 Москва – Архангельск, № 116 Москва – Северодвинск, № 115 Северодвинск – Москва, № 118 Москва – Архангельск, № 117 Архангельск – Москва отправлением из начальных пунктов с 24 апреля снова будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров на станции Исакогорка СЖД в Архангельске.
Продажи билетов открыты.
Остановка была отменена ранее с целью проведения термометрии прибывающим пассажирам, которая осуществляется только на вокзале станции Архангельск Город в Архангельске. Посадка и высадка возобновлены в связи с тем, что теперь организованно проведение термометрии пассажирам поездов дальнего следования в пути. Его проводят поездные бригады с помощью бесконтактных инфракрасных термометров.